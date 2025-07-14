Нефть растет на фоне ожиданий заявлений Трампа по России

Цены на нефть выросли в понедельник более чем на 2% по сравнению с пятницей, поскольку инвесторы ожидают новых заявлений Дональда Трампа по поводу возможных санкций против России. Опасения ограничения мировых поставок поддерживают рынок, хотя рост сдерживается увеличением добычи в Саудовской Аравии и неопределенностью вокруг тарифной политики.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Цены на нефть продолжают расти на фоне геополитических напряжений и ожиданий новых санкций. В понедельник фьючерсы на Brent поднялись на 21 цент (0,3%) — до $70,57 за баррель после роста на 2,51% в пятницу. Американская WTI подорожала на 20 центов (0,3%) – до $68,65, продолжив рост после предварительного подъема на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил о планах отправить в Украину ЗРК Patriot, а в понедельник анонсировал важное заявление по России. Он выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина, в частности, отсутствием прогресса в завершении войны и усилением ударов по украинским городам.

В США набирает обороты двухпартийная инициатива о новых санкциях против России, которая еще ждет поддержки Трампа. ЕС в это время близок к принятию 18-го пакета санкций, предусматривающий снижение ценового потолка на российскую нефть.

На прошлой неделе Brent выросла на 3%, а WTI — на 2,2%, после заявления Международного энергетического агентства, что летний сезон увеличивает спрос на нефть из-за активной работы НПЗ и потребностей в электроэнергии.

Нефть под давлением

Цены на нефть сдержаны, несмотря на рост, из-за увеличения добычи в Саудовской Аравии и рекордного импорта в Китай, что может привести к избытку предложения на мировых рынках.

По информации Международного энергетического агентства (МЭА), в июне королевство превысило свою квоту в рамках соглашения ОПЕК+ на 430 000 баррелей в сутки, доведя добычу до 9,8 млн баррелей. баррелей в сутки.

На фоне роста потребления Китай увеличил импорт сырой нефти в июне на 7,4% в годовом исчислении — до 49,89 млн. тонн, или примерно 12,14 млн. баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с августа 2023 года.

Аналитики JP Morgan отмечают, что Китай, вероятно, продолжит копить нефтяные запасы. Однако, учитывая, что уровень заполненности уже достиг 95% от максимума 2020 года, избыточные объемы могут выйти на международные рынки, создавая дополнительное давление на цены.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за тарифными переговорами США с ключевыми торговыми партнерами. Их результаты могут повлиять на темпы глобального экономического роста и, соответственно, спрос на энергоресурсы.

Напомним, цены на нефть немного снизились, отступив от двухнедельных максимумов, достигнутых накануне. Это падение связано с ожиданиями инвесторов по поводу новых тарифов США и прогнозами увеличения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.