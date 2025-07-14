Нафта зростає на тлі очікувань заяв Трампа щодо Росії

Ціни на нафту зросли в понеділок більш ніж на 2% порівняно з п’ятницею, оскільки інвестори очікують нових заяв Дональда Трампа щодо можливих санкцій проти Росії. Побоювання щодо обмеження світових поставок підтримують ринок, хоча зростання стримується збільшенням видобутку в Саудівській Аравії та невизначеністю навколо тарифної політики.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

Ціни на нафту продовжують зростати на тлі геополітичної напруги та очікувань нових санкцій. У понеділок ф’ючерси на Brent піднялися на 21 цент (0,3%) — до $70,57 за барель, після зростання на 2,51% у п’ятницю. Американська WTI подорожчала на 20 центів (0,3%) — до $68,65, продовживши зростання після попереднього підйому на 2,82%.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив про плани відправити в Україну ЗРК Patriot, а в понеділок анонсував важливу заяву щодо Росії. Він висловив невдоволення діями президента РФ Володимира Путіна, зокрема — відсутністю прогресу в завершенні війни та посиленням ударів по українських містах.

У США набирає обертів двопартійна ініціатива про нові санкції проти Росії, яка ще чекає на підтримку Трампа. ЄС тим часом близький до ухвалення 18-го пакету санкцій, що передбачає зниження цінової стелі на російську нафту.

Минулого тижня Brent виросла на 3%, а WTI — на 2,2%, після заяви Міжнародного енергетичного агентства, що літній сезон збільшує попит на нафту через активну роботу НПЗ і потреби в електроенергії.

Нафта під тиском

Ціни на нафту стримані, попри зростання, через збільшення видобутку в Саудівській Аравії та рекордний імпорт до Китаю, що може призвести до надлишку пропозиції на світових ринках.

За інформацією Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у червні королівство перевищило свою квоту в межах угоди ОПЕК+ на 430 000 барелів на добу, довівши видобуток до 9,8 млн барелів. Водночас Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що дотрималося узгодженого добровільного рівня видобутку — 9,352 млн барелів на добу.

На тлі зростання споживання Китай збільшив імпорт сирої нафти в червні на 7,4% у річному вимірі — до 49,89 млн тонн, або приблизно 12,14 млн барелів на добу. Це найвищий показник із серпня 2023 року.

Аналітики J.P. Morgan зазначають, що Китай, ймовірно, продовжить накопичувати нафтові запаси. Однак з огляду на те, що рівень заповненості вже досяг 95% від максимуму 2020 року, надлишкові обсяги можуть вийти на міжнародні ринки, створюючи додатковий тиск на ціни.

Крім того, інвестори уважно стежать за тарифними переговорами США з ключовими торговельними партнерами. Їхні результати можуть вплинути на темпи глобального економічного зростання і, відповідно, на попит на енергоресурси.

Нагадаємо, ціни на нафту трохи знизилися, відступивши від двотижневих максимумів, досягнутих напередодні. Це падіння пов'язане з очікуваннями інвесторів щодо нових тарифів США та прогнозами збільшення запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.