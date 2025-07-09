Ціни на нафту знижуються на тлі тарифних очікувань та прогнозу зростання запасів США

Ціни на нафту трохи знизилися в середу, відступивши від двотижневих максимумів, досягнутих напередодні. Це падіння пов'язане з очікуваннями інвесторів щодо нових тарифів США та прогнозами збільшення запасів сирої нафти в Сполучених Штатах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, або 0,2%, до 70 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 16 центів, або 0,2%, до 68,17 доларів за барель.

Агентство наголошує, що остання відстрочка введення тарифів президентом США Дональдом Трампом вселила оптимізм у ключових торговельних партнерів, таких як Японія, Південна Корея та Європейський Союз, щодо можливості досягнення угод про послаблення мит.

Однак, це рішення також спантеличило деяких менших експортерів, наприклад Південну Африку, залишивши компанії без чіткого розуміння подальших дій.

Відомо, що Трамп переніс попередній термін, визначений у середу, до 1 серпня, дату, яку він у вівторок назвав остаточною, заявивши, що "жодних продовжень не буде".

Існує занепокоєння, що тарифи можуть обмежити попит на нафту, і хоча протягом святкових вихідних у США 4 липня спостерігався високий попит на подорожі, дані з галузевих джерел показали можливе збільшення запасів сирої нафти в США приблизно на 7,1 мільйона барелів, хоча запаси паливних продуктів були нижчими.

Виробники нафти ОПЕК+, як повідомляють п'ять джерел, очікують чергового значного зростання видобутку у вересні, оскільки вони завершують як скасування добровільних скорочень видобутку вісьмома членами, так і перехід Об'єднаних Арабських Еміратів до більшої квоти.

Щодо довгострокової пропозиції, то у 2025 році США вироблятимуть менше нафти, ніж очікувалося раніше, оскільки зниження цін на нафту спонукало американських виробників уповільнити активність цього року, прогнозує Управління енергетичної інформації у щомісячному звіті, опублікованому у вівторок.

Нагадаємо, світові ціни на нафту впали в понеділок після неочікуваного рішення ОПЕК+ збільшити видобуток у серпні більше, ніж прогнозували ринки. Додатковий тиск на ціни чинить невизначеність щодо американських тарифів, що може негативно позначитися на світовому економічному зростанні та, відповідно, на очікуваннях щодо попиту на нафту.