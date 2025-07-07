Пальне в очікуванні зниження: чи проб’ються ціни крізь геополітику та курс євро

Попри те, що світові ціни на нафту впали та залишаються низькими відносно середини червня, невизначеність на Близькому Сході стримує ціни на пальне в Україні. До цього фактору також додається послаблення гривні стосовно євро, оскільки акцизи на пальне розраховуються саме в євро. Експерти, яких опитало Delo.ua вважають, що на тлі цих факторів у другий тиждень липня ціни на бензин, дизпаливо та автогаз поки залишаться незмінними, з можливими коливаннями.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту трохи знизились на тлі очікування зустрічі ОПЕК+. Картель зустрівся в суботу 5 липня та схвалив масштабне збільшення видобутку на 550 тис. барелів на добу починаючи з серпня. В перспективі це може знизити світові ціни на нафту.

Станом на вечір п'ятниці 4 липня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,5 за барель або на 0,73% до $68,3 за барель, а серпневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,5 за барель або на 0,75% до $66,52 за барель.За тиждень нафта марки Brent здорожчала на 0,8%, а WTI на 1,5%.

Протягом тижня ціни на нафту знову підскочили після того, як Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ. Це насторожило інвесторів, оскільки може сигналізувати про чергове загострення на Близькому Сході. Крім того, інвесторів насторожили новини про те, що Іран вивів в Ормузьку протоку мінні тральщики. Ця протока є важливим каналом для нафтового морського трафіку, тож її блокування може суттєво знизити пропозицію нафти на світовому ринку та збільшити ціни.

Загалом торгівля наприкінці тижня була досить млявою, через святкування Дня Незалежності в США. Крім того, трейдери також зайняли вичікувальну позицію, щоб оцінити вплив "Великого прекрасного закону" президента США Дональда Трампа на американську економіку. Також зберігається невизначеність щодо тарифної політики США. 90-денна пауза в застосування високих американських тарифів закінчується 9 липня, але США ще не уклали відповідні угоди з ЄС та Японією, які є їх значними торговими партнерами. У випадку застосування високих тарифів, американська економіка може суттєво сповільнитись, що знизить попит і на нафту.

Геополітична невизначеність стримує здешевшання бензину та дизелю

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизпального повернувся до зростання після короткочасної стабілізації. Ціни знову пішли догори на тлі тривалої геополітичної напруги. Станом на 4 липня порівняно 27 червня середня гуртова ціна дизельного пального зросла на 0,62 коп./л до 47,8 грн/л. На міжнародних ринках також спостерігається зростання 4 липня котирування газойлю на Лондонській біржі зросли на $12,50/т до $732,25/т (дані станом на 17:19 за київським часом).

На гуртовому ринку бензину ціни також повернулись до зростання. Станом на 4 липня порівняно з 27 червня середня ціна бензину А-95 зросла на 1,05 грн/л до 53,84 грн/л. Крім того, в "Нафторинку" зазначають, що наприкінці минулого тижня пропозиція цього виду палива була обмежена.

Котирування бензину А-95 в європейських портах трохи зросли напередодні 3 липня: в портах північно-західної Європи ціна пального зросла на $5/т, до $711-742/т, а в Середземномор’ї — на $4-5т, до $703-713/т.

У перші дні липня обсяги імпорту бензину залишалися на високому рівні. За підсумками перших двох днів місяця середньодобові постачання всіх марок бензину перевищили показник червня на 39,3%.

На АЗС ціни демонстрували різносторонню динаміку. Найбільші мережі утримували ціни без змін, за вийнятком UPG, де дизпальне подешевшало на 1 грн/л. Інші коригування в бік здешевшання відбувалися на стелах локальних операторів зокрема Olas, Tat Oil, Parallel та "Укр-­Петроль". Водночас подорожчання відбулося в мережах Ovis та RLS. Станом на вечір п'ятниці 4 липня порівняно з 27 червня, середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 10 коп./л до 57,09 грн/л, а середня ціна дизпального знизилась на 4 коп./л до 55,87.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, очікуване здешевшання цін на АЗС стримується нестабільною геополітичною ситуацією у світі, а також зростанням курсу євро до гривні. Хоча імпортні контракти на пальне увалюють в доларах, акцизи на пальне встановлені саме в євро.

Зниження цін поки пригальмовується на фоні коливань нафтових котирувань, а також здорожчання євро Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Водночас на українському ринку є певний дефіцит якісного бензину, тоді як пропозицій від міні-НПЗ на ринку вдосталь. Крім цього зараз є підвищений попит на дизпаливо в жнива. На тлі цих факторів Льоушкін очікує коливання на гуртовому ринку, які не позначаться на роздрібному ринку. Тож на наступному тижні ціни на бензин та дизель на АЗС залишатимуться переважно незмінними .

Газ в гурті помірно дорожчає через зростання премій закордонних трейдерів

За даними "Нафторинку" за перші два дні липня добовий імпорт пропан-бутану в Україну зріс до 4,3 тис. тонн порівняно з 2,2 тис. тонн у червні. Основним чинником зростання імпорту стали оформлення великих партій ресурсу на Півдні країни.

На гуртовому ринку автогазу на умовах доставки переважає висхідна динаміка. В Києві зростання ціни газу склало 1,8% до 53 700 грн/т, у Кіровоградській області – до 53 250 грн/т (+0,5%) і Львівській — до 52 803 грн/т (+0,4%).

Загалом протягом минулого тижня ціни на газ залишались переважно незмінними. Станом на 4 липня порівняно з 27 червня ціна скрапленого газу на АЗС знизилася на 2 коп./л до 34,23 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на гуртовому ринку газу на наступному тижні збережеться зростання цін в межах 500-1000 грн/тонна. Котирування алжирської компанії Sonatrach на липень залишились незмінними порівняно з червнем. Проте трейдери з країн, які постачають пропан-бутан морем українським імпортерам збільшили премії на $20-$30/тонна. Крім того, є пожвавлення попиту на українському ринку. Але ринок збалансований та профіцитний.

На АЗС ціни на автогаз на цьому тижні залишатимуться незмінними, бо спекотна погода нівелює зростання цін в гурті. Через спеку густина газу змінюється і в тонні трохи більше літрів, а роздріб торгує саме в літрах Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 53,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.