Топливо в ожидании снижения: пробьются ли цены через геополитику и курс евро

Несмотря на то, что мировые цены на нефть упали и остаются низкими по отношению к середине июня, неопределенность на Ближнем Востоке сдерживает цены на топливо в Украине. К этому фактору также добавляется ослабление гривни по отношению к евро, поскольку акцизы на топливо рассчитываются именно на евро. Эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что на фоне этих факторов во вторую неделю июля цены на бензин, дизтопливо и автогаз пока останутся неизменными, с возможными колебаниями.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились на фоне ожидания встречи ОПЕК+. Картель встретился в субботу 5 июля и одобрил масштабное увеличение добычи на 550 тысяч. баррелей в сутки начиная с августа. В перспективе это может снизить мировые цены на нефть.

По состоянию на вечер пятницы 4 июля по сравнению с предыдущим днем августовские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,5 за баррель или на 0,73% до $68,3 за баррель, а августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подорожали на $5. $66,52 за баррель. За неделю нефть марки Brent подорожала на 0,8%, а WTI на 1,5%.

В течение недели цены на нефть снова подскочили после того, как Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Это насторожило инвесторов, поскольку может сигнализировать об очередном обострении на Ближнем Востоке. Кроме того, инвесторов насторожили новости, что Иран вывел в Ормузский пролив минные тральщики. Этот пролив является важным каналом для нефтяного морского трафика, поэтому его блокировка может существенно снизить предложение нефти на мировом рынке и увеличить цены.

В целом торговля в конце недели была довольно вялой из-за празднования Дня Независимости в США. Кроме того, трейдеры также заняли выжидательную позицию, чтобы оценить влияние "Великого прекрасного закона" президента США Дональда Трампа на американскую экономику. Также сохраняется неопределенность по тарифной политике США. 90-дневная пауза в применении высоких американских тарифов истекает 9 июля, но США еще не заключили соответствующие соглашения с ЕС и Японией, которые являются их крупными торговыми партнерами. В случае применения высоких тарифов американская экономика может существенно замедлиться, что снизит спрос и на нефть.

Геополитическая неопределенность сдерживает удешевление бензина и дизеля

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива вернулся к росту после кратковременной стабилизации. Цены снова пошли вверх на фоне длительного геополитического напряжения. По состоянию на 4 июля по сравнению с 27 июня средняя оптовая цена дизельного топлива выросла на 0,62 коп./л до 47,8 грн/л. На международных рынках также наблюдается рост 4 июля котировок газойля на Лондонской бирже вырос на $12,50/т до $732,25/т (данные по состоянию на 17:19 по киевскому времени).

На оптовом рынке бензина цены также вернулись к росту. По состоянию на 4 июля, по сравнению с 27 июня, средняя цена бензина А-95 выросла на 1,05 грн/л до 53,84 грн/л. Кроме того, в "Нефтерынке" отмечают, что в конце прошлой недели предложение этого вида топлива было ограничено.

Котировки бензина А-95 в европейских портах несколько выросли накануне 3 июля: в портах северо-западной Европы цена топлива выросла на $5/т, до $711-742/т, а в Средиземноморье — на $4-5т, до $703-713/т.

В первые дни июля объем импорта бензина оставался на высоком уровне. По итогам первых двух дней среднесуточные поставки всех марок бензина превысили показатель июня на 39,3%.

На АЗС цены демонстрировали разностороннюю динамику. Крупнейшие сети удерживали цены без изменений, за исключением UPG, где дизтопливо подешевело на 1 грн/л. По состоянию на вечер пятницы 4 июля по сравнению с 27 июня средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 10 коп./л до 57,09 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 4 коп./л до 55,87.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, ожидаемое удешевление цен на АЗС сдерживается нестабильной геополитической ситуацией в мире, а также ростом курса евро по отношению к гривне. Хотя импортные контракты на топливо вваливают в долларах, акцизы на топливо установлены именно в евро.

Снижение цен пока притормаживается на фоне колебаний нефтяных котировок, а также удорожание евро Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

В то же время на украинском рынке есть определенный дефицит качественного бензина, тогда как предложений от мини-НПЗ на рынке достаточно. Кроме этого сейчас есть повышенный спрос на дизтопливо в жатву. На фоне этих факторов Леушкин ожидает колебания на оптовом рынке, которые не отразятся на розничном рынке. Так что на следующей неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными .

Газ в опте умеренно дорожает из-за роста премий зарубежных трейдеров

По данным "Нафторинка", за первые два дня июля суточный импорт пропан-бутана в Украину вырос до 4,3 тыс. тонн по сравнению с 2,2 тыс. тонн в июне. Основным фактором роста импорта стало оформление крупных партий ресурса на Юге страны.

На оптовом рынке автогаза на условиях доставки преобладает восходящая динамика. В Киеве рост цены газа составил 1,8% до 53 700 грн/т, в Кировоградской области – до 53 250 грн/т (+0,5%) и Львовской – до 52 803 грн/т (+0,4%).

В целом на прошлой неделе цены на газ оставались преимущественно неизменными. По состоянию на 4 июля, по сравнению с 27 июня, цена сжиженного газа на АЗС снизилась на 2 коп./л до 34,23 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на оптовом рынке газа на следующей неделе сохранится рост цен в пределах 500-1000 грн/тонна. Котировки алжирской компании Sonatrach на июль остались неизменными по сравнению с июнем. Однако трейдеры из стран, поставляющих пропан-бутан морем украинским импортерам, увеличили премии на $20-$30/тонна. Кроме того, есть оживление спроса на украинском рынке. Но рынок сбалансированный и профицитный.

На АЗС цены на автогаз на этой неделе будут оставаться неизменными, потому что жаркая погода нивелирует рост цен в опте. Из-за жары плотность газа изменяется и в тонне чуть больше литров, а розница торгует именно в литрах. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 53,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.