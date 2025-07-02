Цены на нефть остаются неизменными на фоне ожиданий увеличения предложения

Цены на нефть в среду остались почти без изменений на фоне ожидания увеличения поставок от ключевых производителей в следующем месяце, ослабления доллара США, а также неоднозначных экономических и рыночных показателей из Соединенных Штатов, являющихся крупнейшим мировым потребителем нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Цена нефти марки Brent снизилась на 4 цента до 67,07 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 9 центов до 65,36 доллара за баррель.

Агентство отмечает, что 25 июня цена нефти Brent колебалась между максимумом в 69,05 доллара за баррель и минимумом в 66,34 доллара, поскольку опасения перебоев в поставках нефти в регионе Ближнего Востока уменьшились после заключения договора о прекращении огня между Ираном и Израилем.

По данным Американского института нефти, опубликованным во вторник, запасы увеличились на 680 000 баррелей. Это вызывает недоумение, поскольку обычно в этот период, на пике летнего сезона спроса, наблюдается сокращение запасов.

"Сегодняшние движения цен на нефть обусловлены взаимодействием потенциально растущих поставок ОПЕК+, непонятных сигналов по запасам в США, неопределенных геополитических перспектив и неоднозначности макрополитики", — отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Однако она добавила, что запланированное увеличение поставок стран ОПЕК+ уже учтено инвесторами и вряд ли вновь застанет рынки неожиданно в ближайшее время.

Четыре источника в ОПЕК+ сообщили на прошлой неделе агентству Reuters, что группа планирует увеличить добычу на 411 000 баррелей в день следующего месяца на встрече 6 июля, что аналогично повышению, согласованному на май, июнь и июль.

Напомним, цены на нефть снизились в понедельник на фоне уменьшения геополитического напряжения на Ближнем Востоке и ожиданий, что ОПЕК может увеличить добычу в августе. Это повысило прогнозы по предложению на рынке, хотя неопределенность по глобальному спросу сохраняется.