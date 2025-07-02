Ціни на нафту залишаються незмінними на тлі очікувань збільшення пропозиції

Ціни на нафту в середу залишилися майже без змін на тлі очікування збільшення поставок від ключових виробників наступного місяця, послаблення долара США, а також неоднозначні економічні та ринкові показники зі Сполучених Штатів, що є найбільшим світовим споживачем нафти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ціна нафти марки Brent знизилася на 4 центи до 67,07 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилася на 9 центів до 65,36 долара за барель.

Агентство зазначає, що 25 червня ціна нафти Brent коливалася між максимумом у 69,05 долара за барель та мінімумом у 66,34 долара, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти в регіоні Близького Сходу зменшилися після укладення договору про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

За даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, запаси збільшилися на 680 000 барелів. Це викликає здивування, оскільки зазвичай у цей період, на піку літнього сезону попиту, спостерігається скорочення запасів.

"Сьогоднішні рухи цін на нафту зумовлені взаємодією потенційно зростаючих поставок ОПЕК+, незрозумілих сигналів щодо запасів у США, невизначених геополітичних перспектив та неоднозначності макрополітики", – зазначила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Однак, вона додала, що заплановане збільшення поставок країн ОПЕК+, вже враховане інвесторами та навряд чи знову застане ринки зненацька найближчим часом.

Чотири джерела в ОПЕК+ повідомили минулого тижня агентству Reuters, що група планує збільшити видобуток на 411 000 барелів на день наступного місяця на зустрічі 6 липня, що аналогічно підвищенню, узгодженому на травень, червень та липень.

Нагадаємо, ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході та очікувань, що ОПЕК+ може збільшити видобуток у серпні. Це підвищило прогнози щодо пропозиції на ринку, хоча невизначеність щодо глобального попиту зберігається.