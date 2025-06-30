Ціни на нафту знижуються через очікуване зростання видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися в понеділок на тлі зменшення геополітичної напруги на Близькому Сході та очікувань, що ОПЕК+ може збільшити видобуток у серпні. Це підвищило прогнози щодо пропозиції на ринку, хоча невизначеність щодо глобального попиту зберігається.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту

У понеділок вранці ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 13 центів (0,19%) — до 67,64 долара за барель. Це сталося напередодні завершення серпневого контракту. Активніший вересневий контракт торгувався на рівні 66,62 долара, що на 18 центів менше.

Водночас американська West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 32 центи (0,49%), опустившись до 65,20 долара за барель.

Минулого тижня обидва сорти нафти зазнали найвідчутнішого тижневого зниження з березня 2023 року. Попри це, за підсумками червня очікується позитивна динаміка — другий місяць поспіль нафта демонструє зростання понад 5%.

Ціни на нафту коливаються

Ціни на нафту зазнали різких коливань протягом останніх тижнів через геополітичні події, дії країн ОПЕК+ та побоювання щодо уповільнення глобального попиту.

Зростання цін почалося після початку 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, що стартувала 13 червня з атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану. На тлі ескалації конфлікту та авіаударів США ціна Brent підскочила вище 80 доларів за барель. Проте після оголошення президентом Дональдом Трампом про припинення вогню, ринок швидко зреагував і ціни знизилися до 67 доларів.

Аналітики зазначають, що геополітична премія ризику, яка була включена в ціну на нафту, зменшилася після досягнення перемир’я.

Додатковий тиск на ціни створюють очікування чергового підвищення видобутку ОПЕК+. За словами чотирьох делегатів альянсу, у серпні видобуток зросте ще на 411 тисяч барелів на добу. Це буде вже п’яте щомісячне збільшення поспіль після старту відновлення видобутку в квітні. Наступна зустріч ОПЕК+ запланована на 6 липня.

Попри це, ринок залишається під впливом негативних очікувань щодо світового попиту, особливо з боку Китаю. У червні активність на китайських заводах скорочувалась третій місяць поспіль, зокрема через слабкий внутрішній попит та нестабільний експорт.

Крім того, в США минулого тижня кількість працюючих нафтових бурових установок зменшилася на шість — до 432, що є найнижчим показником з жовтня 2021 року, за даними компанії Baker Hughes.

Нагадаємо, за дні військових дій між Ізраїлем та Іраном ціна пального в Україні зросла. Вітчизняні АЗС відреагували на стрибок світових котирувань і зростання вартості нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Зокрема, ОККО, WOG і державна Ukrnafta синхронно підняли ціни на бензин та дизпаливо на понад 3 грн за літр.