Наслідки ірано-ізраїльського конфлікту: літр бензину й дизелю в Україні за 10 днів подорожчав на понад 3 гривні

За десять днів військових дій між Ізраїлем та Іраном ціна пального в Україні зросла. Вітчизняні АЗС відреагували на стрибок світових котирувань і зростання вартості нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Зокрема, ОККО, WOG і державна Ukrnafta синхронно підняли ціни на бензини і ДП на понад 3 грн за літр.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "НафтоРинок".

У період з 13 по 23 червня середня ціна бензину А-95 на АЗС зросла на 3,20 грн за літр (+5,8%). Середня ціна дизпального зросла на 3,14 грн за літр (+6,0%). Скраплений газ здорожчав менш суттєво — на 0,30 грн за літр (+0,9%).

Варто зауважити, що ф'ючерси Brent і WTI за аналогічний період зросли більш ніж на 10%, що демонструє наявність у мереж достатнього обсягу дешевого ресурсу.

Світові ціни на нафту зростають

23 червня світові ціни на нафту сягнули найвищих показників з січня. Це різке зростання викликане занепокоєнням щодо стабільності постачання "чорного золота" на світові ринки після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.

Іран погрожує помстою та блокадою Ормузької протоки, що критично для світової нафтової торгівлі. Американська транснаціональна банківська корпорація Citigroup вважає, що ціна на нафту марки Brent може підскочити приблизно до 90 доларів за барель, якщо Ормузька протока буде закрита. А за прогнозом одного з найбільших банків у світі JP Morgan, вартість "чорного золота" може підскочити до 120-130 доларів за барель

Раніше Delo.ua повідомляло, що втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт додасть ажіотажу на український ринок бензину та дизпалива, де ціни й так зросли давно небаченими темпами. Ціни дизелю та бензину на стелах АЗС можуть додати ще кілька гривень вже на цьому тижні.