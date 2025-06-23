Ціни на пальне 23 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 23 червня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,77 грн (+74 коп.) А-95 58,44 грн (+79 коп.) А-92 56,58 грн (+91 коп.) ДП 55,56 грн (+86 коп.) Газ 34,49 грн (+12 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,40 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 60,99 57,99 56,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 59,04 55,91 33,13 БРСМ-Нафта 53,72 50,72 32,93

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, світові ціни на нафту сягнули найвищих показників з січня. Це різке зростання викликане занепокоєнням щодо стабільності постачання "чорного золота" на світові ринки після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.