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Ціни на пальне 23 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 червня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,77 грн (+74 коп.)
|А-95
|58,44 грн (+79 коп.)
|А-92
|56,58 грн (+91 коп.)
|ДП
|55,56 грн (+86 коп.)
|Газ
|34,49 грн (+12 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,40
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|60,99
|57,99
|56,99
|54,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|59,04
|55,91
|33,13
|БРСМ-Нафта
|53,72
|50,72
|32,93
Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, світові ціни на нафту сягнули найвищих показників з січня. Це різке зростання викликане занепокоєнням щодо стабільності постачання "чорного золота" на світові ринки після атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.