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Цены на топливо 23 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 23 июня 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|62,77 грн (+74 коп.)
|А-95
|58,44 грн (+79 коп.)
|А-92
|56,58 грн (+91 коп.)
|ДТ
|55,56 грн (+86 коп.)
|Газ
|34,49 грн (+12 коп.)
Цены на топливо по АЗС
Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,40
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|60,99
|57,99
|56,99
|54,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|59,04
|55,91
|33,13
|БРСМ-Нафта
|53,72
|50,72
|32,93
Напомним, в понедельник, 23 июня, мировые цены на нефть достигли самых высоких показателей с января. Этот резкий рост вызван беспокойством по поводу стабильности поставок "черного золота" на мировые рынки после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.