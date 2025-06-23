Цены на топливо 23 июня 2025 года: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95.

Сегодня, 23 июня 2025 года (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 62,77 грн (+74 коп.) А-95 58,44 грн (+79 коп.) А-92 56,58 грн (+91 коп.) ДТ 55,56 грн (+86 коп.) Газ 34,49 грн (+12 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,40 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 60,99 57,99 56,99 54,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 59,04 55,91 33,13 БРСМ-Нафта 53,72 50,72 32,93

Напомним, в понедельник, 23 июня, мировые цены на нефть достигли самых высоких показателей с января. Этот резкий рост вызван беспокойством по поводу стабильности поставок "черного золота" на мировые рынки после атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.