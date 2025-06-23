США вступают в войну с Ираном: чего ждать на украинских АЗС

Вмешательство США в Ирано-Израильский конфликт добавит ажиотажа на украинском рынке бензина и дизтоплива, где цены и так выросли давно невиданными темпами. Цены дизеля и бензина на стелах АЗС могут прибавить еще несколько гривен уже на этой неделе. А вот автогаз, хоть и может подорожать на заправках, в полной мере вырастет в цене уже ближе к июлю.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть начали снижаться, поскольку санкции США против Ирана убедили инвесторов в том, что США избрали дипломатический подход для разрешения ирано-израильского конфликта. В то же время всю прошедшую неделю цены росли на фоне новостей об ударах Израиля по Ирану, а также ответные иранские удары. Иран является третьим по объему поставщиком нефти в ОПЕК, поэтому сокращение отгрузки из этой страны может оказать существенное влияние на объемы на общий объем предложения на мировом рынке. К тому же около четверти всех поставок нефти в мире идет через Ормузский пролив, и угроза того, что Иран ее перекроет, серьезно беспокоит инвесторов.

Впрочем, аналитики считают, что после атаки США на Иран цена на нефть марки Brent может вырасти на $3-5 уже на ближайших торгах. А если Иран будет предпринимать жесткие ответные меры, рост цен будет еще больше. Так, американская транснациональная банковская корпорация Citigroup считает, что цена на нефть марки Brent может подскочить примерно до $90/баррель, если Ормузский пролив будет закрыт.

Уже утром в понедельник 23 июня по сравнению с 20 июня по состоянию на 8:00 августовские фьючерсы марки Brent выросли на $1,14 или на 1,48 до $78,14, а июньские фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate выросли $1,48 или на 1,48%. Оба фьючерса в начале торгов достигли пятимесячного максимума, прежде чем частично снизиться.

Цены дизеля и бензина набирают обороты

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", на прошлой неделе оптовый рынок дизтоплива в Украине взорвался. Средняя оптовая цена дизеля на 20 июня по сравнению с 13 июня выросла на 11,6% или на 5,78 грн/л до 49,75 грн/л.

Это удорожание произошло на фоне эскалации событий на Ближнем Востоке, что повлекло за собой резкий рост цены нефтепродуктов в Европе. $818-820/т с отгрузкой в портах Северо-Западной Европы.

Оптовые цены на бензин на прошлой неделе также росли, хотя этот рост был не таким стремительным, как на рынке дизеля. По состоянию на 20 июня, по сравнению с 13 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 5,85% или на 2,82 грн/л до 51,04 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 3,9-4,7% в преддверии 19 июня. По северо-западным направлениям цена горючего выросла на $35/т, до $791-823/т, а в Средиземноморье — на $30/т, до $787-797/т.

Вслед за удорожанием топлива в опте, произошла корректировка и на стелах АЗС, где цены также продемонстрировали один из самых больших недельных приростов за последнее время. Горючее стремительно дорожало почти на всех украинских АЗС, в частности OKKO, WOG, Ukrnafta, Shell, AMIC, SOCAR, KLO, Motto, Chipo, BVS и других. На АЗС некоторых локальных операторов прирост достиг 3 грн/л. Кроме того, в некоторых сетях цена высокооктанового бензина пересекла отметку в 70 грн/л: 70,99 грн/л на OKKO и WOG и 70,45 грн/л на Shell. По состоянию на вечер пятницы 20 июня, по сравнению с 13 июня, средняя цена бензина А-95 на АЗС выросла на 2,57 грн/л до 57,78 грн/л, а дизель на АЗС за неделю в среднем подорожал на 2,32 грн/л до 54,66 грн/л.

По словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина рост оптовых цен на горючее, который произошел на той неделе, был экономически не обоснованным и произошел в значительной степени из-за ажиотажа.

С понедельника мы будем ждать реакции мировых нефтяных рынков на вступление США в войну в Иране. Это, конечно, скажется и на ценах в Украине. Однако я думаю, что через некоторое время рынок развернется назад Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, цены на бензин и дизель АЗС имеют потенциал к дальнейшему росту, по крайней мере, на 3 грн/л в среднем. Дизпальное будет торговаться по низкой цене 53 грн/л в сетях с низкими ценами и самой высокой в 62 грн/л в премиальных сетях. Бензин также будет дорожать и цена может превысить 62 грн/л в сетях OKKO и WOG , но в целом это подорожание будет сдерживаться отсрочкой нормы об обязательном наличии биоэтанола в бензине, а также более мягкой политикой властей относительно мини-НПЗ.

Газ начал дорожать, но настоящий рост впереди

По данным "Нафторынка" на оптовом рынке сжиженного газа на прошлой неделе также росли цены. Так, средняя цена газа на условиях доставки выросла на 764 грн/т, достигнув 53 653 грн/т, а средняя цена на условиях самовывоза увеличилась на 563 грн/т, составив 52 353 грн/т.

На АЗС газ также рос в цене, хотя и не столь стремительно, как другие виды горючего. На вечер 20 июня по сравнению с 13 июня газ в среднем подорожал на 15 коп./л до 34,08 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, разворот тренда на газовом рынке также объясняется обострением конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, пока на оптовом рынке газа цены будут относительно стабильными с небольшими колебаниями.

Основной рост начнется в последнюю неделю июня, когда алжирская компания Sonatrach, чьи цены являются индикативом для всего Средиземноморья, опубликует котировки на июль. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Он отмечает, что на этой неделе розничные цены на газ могут в среднем возрасти на 50 коп./л догоняя подорожание в опте .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 57,49 53,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,49 51,49 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.