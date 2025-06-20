Ирано-израильский конфликт: нефть Brent может вырасти в цене до 90 долларов и выше

Американская транснациональная банковская корпорация Citigroup считает, что цена на нефть марки Brent может подскочить примерно до 90 долларов за баррель, если Ормузский пролив будет закрыт. А по прогнозу одного из крупнейших банков в мире JP Morgan, стоимость "черного золота" может подскочить до 120-130 долларов за баррель.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Однако в Citigroup заявили, что длительная остановка судоходства по этому важному водному пути маловероятна.

"Любое закрытие пролива может привести к резкому скачку цен. Но мы считаем, что продолжительность должна быть короткой, поскольку все усилия будут сосредоточены на повторном открытии, поэтому это не должно быть многомесячным закрытием", — отметили аналитики Энтони Юэня и Эрика Ли.

Ормузский пролив — узкий водный путь у входа в Персидский залив, через который проходит около пятой части ежедневной мировой добычи, в том числе от основных производителей ОПЕК Саудовской Аравии и Ирака. Прогноз Citigroup предполагает, что в течение нескольких месяцев будет нарушено около 3 миллионов баррелей в день, но любые перебои с экспортом иранской сырой нефти могут оказать меньшее влияние на цену, чем ожидалось.

Фьючерсы на нефть марки Brent сегодня торгуются на уровне $77 за баррель. В отдельной записке JP Morgan говорится, что в случае более масштабного регионального конфликта на Ближнем Востоке, включая закрытие Ормузского пролива, цены на нефть могут вырасти до 120-130 долларов за баррель.

Ирано-израильский конфликт усилил опасения по поводу возможных перебоев с поставками на ключевом регионе добычи нефти, что привело к росту цен на сырую нефть, поскольку трейдеры реагируют на геополитический риск. Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, добывая около 3,3 млн баррелей сырой нефти в день.

По данным Citigroup, перебои с поставками примерно на 3 млн баррелей в сутки в течение нескольких месяцев могут привести к росту цен до 90 долларов за баррель и выше.

Любое закрытие Ормузского пролива может вызвать резкий скачок цен, однако аналитики считают, что он будет кратковременным, поскольку усилия игроков нефтерынка будут сосредоточены на его открытии.

Напомним, 20 июня фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение о прямом участии США в эскалации израильско-иранского конфликта.