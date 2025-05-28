Нефть дорожает из-за рисков поставок из Венесуэлы, но решение ОПЕК+ ограничивает рост

Цены на нефть выросли в среду, 28 мая, поскольку инвесторы учли риски для поставок после того, как США запретили торговлю акциями Chevron от экспорта сырой нефти из Венесуэлы по новому разрешению на активы. Однако ожидания по увеличению добычи ОПЕК+ сдерживали значительный рост.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или 0,1%, до 64,16 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 9 центов, или 0,2%, до 60,98 доллара за баррель.

Сообщается, что администрация Трампа выдала новое разрешение крупному американскому производителю Chevron, которое позволит ему сохранить активы в Венесуэле, но без права на экспорт нефти или расширения деятельности.

"Потеря венесуэльских баррелей Chevron в США приведет к дефициту нефти для нефтеперерабатывающих заводов, и они, таким образом, будут больше полагаться на ближневосточную нефть", – написал в записке руководитель отдела сырьевых товаров и углеродной стратегии Westpac Роберт Ренни.

Как пишет Reuters, последние годы лицензии, выданные Chevron и другим иностранным компаниям, способствовали незначительному восстановлению добычи нефти в пострадавшей от санкций Венесуэле до примерно 1 миллиона баррелей в день.

Однако рост цен был ограничен в среду на фоне ожиданий, что ОПЕК+ решит увеличить добычу на этой встрече.

Встреча Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известных как ОПЕК+, запланирована на среду, хотя наблюдатели рынка не ожидают изменений в их политике увеличения добычи.

Напомним, цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока торговых переговоров с Европейским Союзом до июля. Это уменьшило опасения возможного введения новых тарифов, которые могли бы негативно повлиять на мировую экономику и спрос на энергоносители.