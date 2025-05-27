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Цены на нефть снизились перед заседанием ОПЕК+ по наращиванию добычи

нефтедобывающая платформа, море
Нефть упала в цене / Pixabay

Во вторник цены на нефть снизились. На рынке ожидают, что на этой неделе члены Организации стран-экспортеров нефти и их союзники (ОПЕК+) примут решение о наращивании объемов добычи.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 24 цента, или 0,4%, до 64,50 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 29 центов, или 0,5%, до 61,24 доллара за баррель. Контракт на WTI не закрывался в понедельник из-за выходного в США – День памяти.

Как заявил Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам ANZ, цена на сырую нефть несколько снизилась, поскольку рынок рассматривал перспективы роста предложения ОПЕК.

ОПЕК+, вероятно, окончательно определится с июльским объемом добычи на своей встрече министров 28 мая, предусматривающей увеличение производства на 411 тыс. баррелей в сутки.

Ожидается, что восемь членов ОПЕК+, пообещавших дополнительные добровольные сокращения, встретятся 31 мая, на день раньше запланированного ранее, сообщили Reuters в понедельник три источника в группе.

Напомним, цены на нефть выросли в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп объявил о продлении срока торговых переговоров с Европейским Союзом до июля. Это уменьшило опасения возможного введения новых тарифов, которые могли бы негативно повлиять на мировую экономику и спрос на энергоносители.

Автор:
Татьяна Бессараб