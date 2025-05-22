Нефть дешевеет из-за роста запасов в США и ядерных переговоров с Ираном

Цены на нефть продолжили понижение третьей торговой сессии подряд. Причиной послужили данные о росте запасов сырой нефти и топлива в США. Инвесторы также внимательно следят за ожидаемым возобновлением переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу иранской ядерной программы.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть

По состоянию на 06:30 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 16 центов, опустившись до 64,75 доллара за баррель.

Тем временем американская нефть WTI потеряла 10 центов в цене и торговалась на уровне 61,47 доллара за баррель.

Оба нефтяных индикатора снизились в начале сессии после того, как Управление энергетической информации США в среду сообщило о неожиданном росте запасов сырой нефти и топлива за прошедшую неделю. Это произошло на фоне роста импорта нефти до самого высокого уровня за шесть недель и одновременного снижения спроса на бензин и дистилляты.

Рост запасов и геополитическое напряжение давят на цены

По данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти за неделю, завершившуюся 16 мая, выросли на 1,3 миллиона баррелей — до 443,2 миллиона баррелей. Это противоречит прогнозам аналитиков, опрошенных Reuters, ожидавшим снижение на такую же величину. Такая ситуация может стимулировать рост экспорта нефти из США в Европу и Азию.

Хотя рост запасов вызывает беспокойство, рынок может стабилизироваться благодаря традиционному летнему сезону активных автопутешествий, который начинается после Дня памяти в США.

В среду оба нефтяных индекса потеряли по 0,7% после сообщения о том, что пятый раунд ядерных переговоров между Ираном и США состоится в пятницу в Риме, по заявлению министра иностранных дел Омана.

Ранее в тот же день цены росли из-за сообщений CNN: по данным американской разведки, Израиль якобы готовится к возможному удару по иранским ядерным объектам. Хотя окончательное решение израильским руководством еще не принято, эти новости усилили напряжение на рынке. Иран — третий по объему производитель нефти среди стран ОПЕК, и любые военные действия могут оказать существенное влияние на глобальные поставки.

Напомним, импорт российской нефти в Индию в мае значительно увеличился. Аналитики считают, что этот показатель поставок достигнет наивысшего уровня за 10 месяцев.