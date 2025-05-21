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Нефть дорожает из-за возможного конфликта между Израилем и Ираном
Цены на нефть в среду выросли более чем на 1% на фоне сообщений о возможном ударе Израиля по иранским ядерным объектам. Угроза конфликта вызвала опасения по поводу нарушения поставок нефти из региона Ближнего Востока, что является ключевым для мирового рынка энергоносителей.
Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Какие цены на нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в июле поднялись на 97 центов (1,5%) и достигли 66,35 доллара за баррель по состоянию на 03:30 по Гринвичу. В свою очередь, июльские фьючерсы на американскую WTI выросли на 96 центов (1,6%) — до 62,99 доллара за баррель. Контракт на июньскую поставку нефти WTI завершился во вторник, зафиксировавшись на отметке 62,56 доллара .
Израиль может нанести удар по Ирану
США получили разведывательные данные, свидетельствующие о возможной подготовке Израиля к атаке на иранские ядерные объекты. Окончательное решение пока не принято.
Аналитики ING предупреждают, что такая эскалация способна поставить под угрозу не только поставки нефти из Ирана, но и со всего региона Ближнего Востока. Иран – третий по объемам добычи среди стран ОПЕК, и любой удар по нему может нарушить нефтяные потоки.
Кроме того, существует риск, что Иран в ответ заблокирует Ормузский пролив — стратегический маршрут для экспорта нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.
Несмотря на то, что между США и Ираном в этом году продолжались косвенные переговоры по ядерной программе, официальные заявления обеих сторон свидетельствуют о глубоких разногласиях. Президент США Дональд Трамп ужесточил санкции на экспорт иранской нефти, пытаясь вынудить Тегеран пересмотреть свои ядерные амбиции. В ING считают, что переговоры, похоже, заходят в тупик, подпитывающий напряжение на нефтяном рынке.
О запасах нефти
Несмотря на геополитическое напряжение, на рынке появились и признаки улучшения ситуации с поставкой сырой нефти. Запасы нефти в США выросли, хотя запасы бензина и дистиллятов наоборот уменьшились. Источники ссылаются на отчет Американского института нефти.
Так, за неделю, завершившуюся 16 мая, запасы сырой нефти в США — крупнейшем потребителе нефти в мире — увеличились на 2,5 миллиона баррелей. Информацию предоставили источники на условиях анонимности.
Инвесторы ожидают официальные данные Управления энергетической информации США, которые должны быть обнародованы позже в среду.
Кроме того, в Казахстане в мае зафиксирован рост добычи нефти на 2%, несмотря на давление со стороны ОПЕК+ на страну с требованием сокращения производства. Об этом сообщил источник в энергетической отрасли.
Напомним, доходы России от экспорта нефти в апреле упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне слабого спроса.