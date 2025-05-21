Нефть дорожает из-за возможного конфликта между Израилем и Ираном

Цены на нефть в среду выросли более чем на 1% на фоне сообщений о возможном ударе Израиля по иранским ядерным объектам. Угроза конфликта вызвала опасения по поводу нарушения поставок нефти из региона Ближнего Востока, что является ключевым для мирового рынка энергоносителей.

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Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в июле поднялись на 97 центов (1,5%) и достигли 66,35 доллара за баррель по состоянию на 03:30 по Гринвичу. В свою очередь, июльские фьючерсы на американскую WTI выросли на 96 центов (1,6%) — до 62,99 доллара за баррель. Контракт на июньскую поставку нефти WTI завершился во вторник, зафиксировавшись на отметке 62,56 доллара .

Израиль может нанести удар по Ирану

США получили разведывательные данные, свидетельствующие о возможной подготовке Израиля к атаке на иранские ядерные объекты. Окончательное решение пока не принято.

Аналитики ING предупреждают, что такая эскалация способна поставить под угрозу не только поставки нефти из Ирана, но и со всего региона Ближнего Востока. Иран – третий по объемам добычи среди стран ОПЕК, и любой удар по нему может нарушить нефтяные потоки.

Кроме того, существует риск, что Иран в ответ заблокирует Ормузский пролив — стратегический маршрут для экспорта нефти из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.

Несмотря на то, что между США и Ираном в этом году продолжались косвенные переговоры по ядерной программе, официальные заявления обеих сторон свидетельствуют о глубоких разногласиях. Президент США Дональд Трамп ужесточил санкции на экспорт иранской нефти, пытаясь вынудить Тегеран пересмотреть свои ядерные амбиции. В ING считают, что переговоры, похоже, заходят в тупик, подпитывающий напряжение на нефтяном рынке.

О запасах нефти

Несмотря на геополитическое напряжение, на рынке появились и признаки улучшения ситуации с поставкой сырой нефти. Запасы нефти в США выросли, хотя запасы бензина и дистиллятов наоборот уменьшились. Источники ссылаются на отчет Американского института нефти.

Так, за неделю, завершившуюся 16 мая, запасы сырой нефти в США — крупнейшем потребителе нефти в мире — увеличились на 2,5 миллиона баррелей. Информацию предоставили источники на условиях анонимности.

Инвесторы ожидают официальные данные Управления энергетической информации США, которые должны быть обнародованы позже в среду.

Кроме того, в Казахстане в мае зафиксирован рост добычи нефти на 2%, несмотря на давление со стороны ОПЕК+ на страну с требованием сокращения производства. Об этом сообщил источник в энергетической отрасли.

Напомним, доходы России от экспорта нефти в апреле упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне слабого спроса.