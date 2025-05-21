Нафта дорожчає через можливий конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту у середу виросли більш ніж на 1% на фоні повідомлень про можливий удар Ізраїлю по іранських ядерних об’єктах. Загроза конфлікту викликала побоювання щодо порушення поставок нафти з регіону Близького Сходу, що є ключовим для світового ринку енергоносіїв.

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Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні піднялися на 97 центів (1,5%) і досягли 66,35 долара за барель станом на 03:30 за Гринвічем. У свою чергу, липневі ф’ючерси на американську WTI зросли на 96 центів (1,6%) — до 62,99 долара за барель. Контракт на червневу поставку нафти WTI завершився у вівторок, зафіксувавшись на позначці 62,56 долара.

Ізраїль може завдати удару по Ірану

США отримали розвідувальні дані, що свідчать про можливу підготовку Ізраїлю до атаки на іранські ядерні об'єкти. Остаточне рішення поки що не ухвалене.

Аналітики ING попереджають: така ескалація здатна поставити під загрозу не лише постачання нафти з Ірану, але й із усього регіону Близького Сходу. Іран — третій за обсягами видобутку серед країн ОПЕК, і будь-який удар по ньому може порушити нафтові потоки.

Крім того, існує ризик, що Іран у відповідь заблокує Ормузьку протоку — стратегічний маршрут для експорту нафти з Саудівської Аравії, Кувейту, Іраку та ОАЕ.

Попри те, що між США та Іраном цього року тривали непрямі переговори щодо ядерної програми, офіційні заяви обох сторін свідчать про глибокі розбіжності. Президент США Дональд Трамп посилив санкції на експорт іранської нафти, намагаючись змусити Тегеран переглянути свої ядерні амбіції. У ING вважають, що переговори, схоже, заходять у глухий кут, що підживлює напруження на нафтовому ринку.

Про запаси нафти

Попри геополітичну напругу, на ринку з’явилися й ознаки покращення ситуації з постачанням сирої нафти. Запаси нафти в США зросли, хоча запаси бензину та дистилятів — навпаки, зменшилися. Джерела посилаються на звіт Американського інституту нафти.

Так, за тиждень, що завершився 16 травня, запаси сирої нафти в США — найбільшому споживачі нафти у світі — збільшилися на 2,5 мільйона барелів. Інформацію надали джерела на умовах анонімності.

Інвестори очікують офіційні дані від Управління енергетичної інформації США, які мають бути оприлюднені пізніше в середу.

Крім того, у Казахстані у травні зафіксовано зростання видобутку нафти на 2%, попри чинний тиск з боку ОПЕК+ на країну з вимогою скорочення виробництва. Про це повідомило джерело в енергетичній галузі.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту нафти у квітні впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі млявого попиту.