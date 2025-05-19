Нафта дешевшає через економічну нестабільність у США та Китаї

Cвітові ціни на нафту демонструють спад на тлі зниження кредитного рейтингу США агентством Moody’s та оприлюднених у Китаї слабких даних щодо промислового виробництва і роздрібних продажів. Аналітики пов’язують ці фактори з підвищеним ризиком глобального економічного уповільнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення на Reuters.

Які ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою в найближчий термін у понеділок вранці втратили в ціні 35 центів (0,5%), знизившись до 65,06 долара за барель станом на 04:40 за Гринвічем. Тим часом американська нафта WTI подешевшала на 26 центів (0,4%) — до 62,23 долара за барель.

Контракт на постачання WTI з терміном дії у червні завершується у вівторок. Водночас більш активний липневий контракт знизився на 31 цент (0,5%), досягнувши позначки 61,66 долара за барель.

Удар по нафті

Минулого тижня ціни на нафту зросли більш ніж на 1% після того, як США та Китай — найбільші економіки світу та ключові споживачі нафти — погодилися на 90-денне перемир’я у торговельній війні, що супроводжувалося зниженням імпортних тарифів.

Однак ситуація змінилася після зниження кредитного рейтингу США агентством Moody's, що викликало занепокоєння щодо перспектив американської економіки. Про це заявила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик компанії Phillip Nova. За її словами, хоча це рішення безпосередньо не впливає на попит на нафту, воно створює обережніші настрої серед інвесторів.

Зниження рейтингу стало наслідком зростання державного боргу США, який досягнув 36 трильйонів доларів, і може ускладнити реалізацію податкової політики, яку просуває президент Дональд Трамп.

У квітні темпи промислового виробництва в Китаї сповільнилися, але все ж перевищили прогнози аналітиків. Незважаючи на досягнуту минулого тижня домовленість між Пекіном і Вашингтоном щодо скасування більшості взаємних тарифів, короткострокове перемир’я та непередбачувана позиція президента Трампа продовжують створювати ризики для китайської економіки, яка залишається вразливою через чинні мита та 30% тарифи на частину товарів.

На нафтовий ринок також впливає невизначеність навколо ядерних переговорів між США та Іраном. У неділю спецпредставник США Стів Віткофф заявив, що будь-яка угода з Іраном повинна містити пункт про повну відмову від збагачення урану. Ця вимога викликала різку реакцію з боку Тегерана.

Тим часом у Європі загострилася ситуація між Естонією та Росією. У неділю російська влада затримала грецький нафтовий танкер, що залишив порт у Балтійському морі на території Естонії.

Нагадаємо, ціни на нафту в п'ятницю, 16 травня, залишалися стабільними, прямуючи до другого поспіль тижневого зростання завдяки послабленню торговельної напруженості між США та Китаєм, хоча потенційне повернення іранських поставок обмежувало зростання цін.