Нефть дешевеет из-за экономической нестабильности в США и Китае

Мировые цены на нефть демонстрируют спад на фоне снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's и обнародованных в Китае слабых данных по промышленному производству и розничным продажам. Аналитики увязывают эти факторы с повышенным риском глобального экономического замедления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение на Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ближайший срок утром потеряли в цене 35 центов (0,5%), снизившись до 65,06 доллара за баррель по состоянию на 04:40 по Гринвичу. Тем временем американская нефть WTI подешевела на 22 цента.

Контракт на поставку WTI со сроком действия в июне истекает во вторник. В то же время более активный июльский контракт снизился на 31 цент (0,5%), достигнув отметки 61,66 доллара за баррель.

Удар по нефти

На прошлой неделе цены на нефть выросли более чем на 1% после того, как США и Китай – крупнейшие экономики мира и ключевые потребители нефти – согласились на 90-дневное перемирие в торговой войне, что сопровождалось снижением импортных тарифов.

Однако ситуация изменилась после снижения кредитного рейтинга США агентством Moody's, что вызвало беспокойство по поводу перспектив американской экономики. Об этом заявила Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик компании Phillip Nova. По ее словам, хотя это решение напрямую не влияет на спрос на нефть, оно создает более осторожные настроения среди инвесторов.

Снижение рейтинга стало следствием роста государственного долга США, достигшего 36 триллионов долларов, и может осложнить реализацию налоговой политики, продвигаемой президентом Дональдом Трампом.

В апреле темпы промышленного производства в Китае замедлились, но все же превысили прогнозы аналитиков. Несмотря на достигнутую на прошлой неделе договоренность между Пекином и Вашингтоном об отмене большинства взаимных тарифов, краткосрочное перемирие и непредсказуемая позиция президента Трампа продолжают создавать риски для китайской экономики, остающейся уязвимой из-за действующих пошлин и 30% тарифов на часть товаров.

На нефтяной рынок также оказывает влияние неопределенность вокруг ядерных переговоров между США и Ираном. В воскресенье спецпредставитель США Стив Виткофф заявил, что любое соглашение с Ираном должно содержать пункт о полном отказе от обогащения урана. Это требование вызвало резкую реакцию со стороны Тегерана.

Между тем, в Европе обострилась ситуация между Эстонией и Россией. В воскресенье российские власти задержали греческий нефтяной танкер, покинувший порт в Балтийском море на территории Эстонии.

Напомним, цены на нефть в пятницу, 16 мая, оставались стабильными, направляясь ко второму подряд недельному росту благодаря ослаблению торговой напряженности между США и Китаем, хотя потенциальный возврат иранских поставок ограничивал рост цен.