Россия впервые задержала в своих территориальных водах вышедший из порта Эстонии нефтяной танкер

В воскресенье, 18 мая, Россия задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из эстонского порта Силламяэ и следовал по согласованному маршруту через российские территориальные воды. Это стало первым подобным случаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Отмечается, что маршрут нефтяного танкера Green Admire, следовавший под либерийским флагом и принадлежавший греческой компании, был ранее согласован с РФ, Эстонией и Финляндией.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал инцидент, заявив, что в дальнейшем суда будут следовать другому маршруту.

"Сегодняшний инцидент показывает, что Россия по-прежнему ведет себя непредсказуемо, поэтому в дальнейшем суда будут перенаправлены по другому маршруту", — отметил Цахкна.

Он добавил, что проинформировал о случившемся союзников Эстонии.

Что известно о судне

Как пишет эстонское издание ERR, танкер Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Судно вышло из эстонского порта около 18:30 в субботу, 17 мая, и направлялось в Роттердам с грузом сланцевой нефти.

Танкер двигался по предварительно согласованному маршруту, предусматривающему прохождение через российские территориальные воды в северную часть Финского залива. Этот путь считается более безопасным для крупных судов по сравнению с маршрутом через мели в эстонских водах.

После полуночи российские власти остановили судно. Затем танкер направился к российскому острову Гогланд, куда прибыл около 04:00 в воскресенье. В настоящее время судно Green Admire находится на якоре близ этого острова.

В Департаменте транспорта Эстонии отметили, что подобные инциденты раньше не фиксировались. Для предотвращения повторения таких ситуаций в будущем эстонские службы совместно с лоцманами планируют перенаправлять суда, следующие к Силламяэ и из него, исключительно через территориальные воды Эстонии.

Напомним, 11 апреля в Эстонии задержан танкер Kiwala, направлявшийся в Россию из-за подозрения, что судно является частью так называемого "теневого флота РФ" для транспортировки нефти и других грузов с целью обхода международных санкций. К моменту задержания танкер плавал под флагом Джибути. Но в конце апреля судно отпустили.

Теневый флот РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский "теневой флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн), занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

Европейская комиссия подготовила 17-й пакет санкций против РФ. Предлагается существенно усилить давление на российский "теневой нефтяной флот", введя санкции против вдвое большего количества его кораблей.