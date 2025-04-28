Эстония освободила нефтяной танкер, принадлежащий "теневому флоту" России

Эстония освободила попавший в список санкций ЕС нефтяной танкер Kiwala после того, как его задержали за плавание без действительного государственного флага.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о танкере

11 апреля эстонский флот задержал танкер, направлявшийся в Россию. И существует подозрение, что судно является частью так называемого "теневого флота", состоящего преимущественно из более старых кораблей, используемых для транспортировки сырой нефти и других грузов с целью обхода международных санкций.

На момент задержания танкер плавал под флагом Джибути, однако эстонские власти заявили, что власти этой страны отрицают факт регистрации судна в их реестре.

Согласно официальной информации, танкер был обнародован после того, как Транспортное управление Эстонии получило подтверждение от Джибути, что судно будет внесено в их реестр до 7 мая.

По данным LSEG, танкер "Кивала" находился на якоре вблизи российского порта Усть-Луга утром в понедельник, после того, как он вышел из эстонских вод в субботу. Власти Джибути не предоставили комментарии на этот счет.

Теневый флот РФ

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский "теневой флот состоит из до 1000 устаревших судов (общий дедвейт которых превышает 100 млн тонн), занимающихся экспортом нефти и нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют усилить ограничения на продажу российской нефти, чтобы снизить способность РФ финансировать войну против Украины. Одним из рассматриваемых способов является снижение ценового лимита с текущих $60 за баррель до около $40.