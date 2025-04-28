Естонія звільнила нафтовий танкер, що належить "тіньовому флоту" Росії

Естонія звільнила нафтовий танкер Kiwala, який потрапив до списку санкцій ЄС, після того, як його затримали за плавання без дійсного державного прапора.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про танкер

11 квітня естонський флот затримав танкер, що прямував до Росії. Існує підозра, що судно є частиною так званого "тіньового флоту", який складається переважно зі старіших кораблів, використовуваних для транспортування сирої нафти та інших вантажів з метою обходу міжнародних санкцій.

На момент затримання танкер плавав під прапором Джибуті, проте естонські влади заявили, що влада цієї країни заперечує факт реєстрації судна в їхньому реєстрі.

Згідно з офіційною інформацією, танкер було оприлюднено після того, як Транспортне управління Естонії отримало підтвердження від Джибуті, що судно буде внесене до їхнього реєстру до 7 травня.

За даними LSEG, танкер "Ківала" перебував на якорі поблизу російського порту Усть-Луга вранці в понеділок, після того як він вийшов з естонських вод у суботу. Влада Джибуті не надала коментарів на цей рахунок.

Тіньовий флот РФ

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн), що займаються експортом нафти та нафтопродуктів.

Раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" планують посилити обмеження для продажу російської нафти, щоб зменшити здатність РФ фінансувати війну проти України. Одним із способів, який розглядається, є зниження цінового ліміту з поточних $60 за барель до близько $40.