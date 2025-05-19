Росія вперше затримала у своїх територіальних водах нафтовий танкер, який вийшов з порту Естонії

У неділю, 18 травня, Росія затримала нафтовий танкер Green Admire під прапором Ліберії, який вийшов з естонського порту Сілламяе і рухався за узгодженим маршрутом через російські територіальні води. Це стало першим подібним випадком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.

Зазначається, що маршрут нафтового танкера Green Admire, який йшов під ліберійським прапором та належав грецькій компанії, був раніше узгоджений з РФ, Естонією та Фінляндією.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна прокоментував інцидент, заявивши, що надалі судна прямуватимуть іншим маршрутом.

"Сьогоднішній інцидент показує, що Росія, як і раніше, поводиться непередбачувано, тому надалі судна будуть перенаправлені за іншим маршрутом, - зазначив Цахкна.

Він додав, що поінформував про те, що трапилося, союзників Естонії.

Що відомо про судно

Як пише естонське видання ERR, танкер Green Admire належить грецькій компанії Aegean Shipping. Судно вийшло з естонського порту близько 18:30 в суботу, 17 травня, та прямувало до Роттердама з вантажем сланцевої нафти.

Танкер рухався за попередньо узгодженим маршрутом, який передбачає проходження через російські територіальні води до північної частини Фінської затоки. Цей шлях вважається більш безпечним для великих суден порівняно з маршрутом через мілини в естонських водах.

Після опівночі російська влада зупинила судно. Згодом танкер попрямував до російського острова Гогланд, куди прибув близько 04:00 у неділю. Наразі судно Green Admire перебуває на якорі поблизу цього острова.

У Департаменті транспорту Естонії зазначили, що подібні інциденти раніше не фіксувалися. Для запобігання повторенню таких ситуацій у майбутньому естонські служби спільно з лоцманами планують перенаправляти судна, що прямують до Сілламяе та з нього, виключно через територіальні води Естонії.

Нагадаємо, 11 квітня в Естонії затримали танкер Kiwala, що прямував до Росії через підозру, що судно є частиною так званого "тіньового флоту РФ" для транспортування нафти та інших вантажів з метою обходу міжнародних санкцій. На момент затримання танкер плавав під прапором Джибуті. Але наприкінці квітня судно відпустили.

Тіньовий флот РФ

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, наразі російський "тіньовий флот складається з до 1000 застарілих суден (загальний дедвейт яких перевищує 100 млн тонн), що займаються експортом нафти та нафтопродуктів.

Наразі Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. Пропонується суттєво посилити тиск на російський "тіньовий нафтовий флот", запровадивши санкції проти вдвічі більшої кількості його кораблів.