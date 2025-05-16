Ціни на нафту зростають другий тиждень на тлі торговельного оптимізму між США та Китаєм

Ціни на нафту в п'ятницю, 16 травня, залишалися стабільними, прямуючи до другого поспіль тижневого зростання завдяки послабленню торговельної напруженості між США та Китаєм, хоча потенційне повернення іранських поставок обмежувало зростання цін.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1 цент до 64,52 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту WTI продемонстрували невелике зростання на 2 центи, досягнувши 61,64 долара.

У попередній сесії обидва контракти впали більше ніж на 2% після розпродажів, викликаних зростаючою ймовірною ядерною угодою з Іраном.

Президент Дональд Трамп заявив, що США наближаються до ядерної угоди з Іраном, причому Тегеран "начебто" погоджується на її умови. Однак, джерело, знайоме з переговорами, повідомило, що ще залишаються питання, які потрібно вирішити.

Аналітики ING у своїй записці зазначили, що ядерна угода, яка скасує санкції, зменшить ризик постачання, дозволяючи Ірану збільшити видобуток нафти та знайти більше охочих покупців для своєї нафти. За їхніми словами, це може призвести до додаткових поставок близько 400 тисяч барелів на день.

Попри тиску з боку пропозиції, Brent і WTI зросли на 1% цього тижня - після стрибка на початку тижня. Ринки підбадьорила новина про те, що США та Китай - найбільші у споживачах світової нафти - домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні, під час якої образи суттєво знищити взаємні міта.

За прогнозами аналітиків BMI (підрозділу Fitch Solutions), середня ціна на нафту Brent становитиме $68 у 2025 році та $71 у 2026 році. Це нижче за середню ціну 2024 року ($80), що, на їхню думку, зумовлено нестабільністю торговельної політики та її впливом на цінові перспективи.

Напередодні ціни на нафту знизилися приблизно на 2 долари через очікування можливої ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном, що могло б призвести до скасування санкцій.