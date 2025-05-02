Нафта дорожчає на тлі сигналів Китаю про готовність до тарифних переговорів зі США

Ціни на нафту зросли в п’ятницю на тлі заяви Китаю про готовність до торговельних переговорів зі США, що посилило сподівання на зниження напруги у торговельній війні між двома провідними економіками світу.

Про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 9 центів, або на 0,1%, до 62,22 долара за барель станом на 08:04 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate збільшилися на 6 центів, або на 0,1%, до 59,30 долара за барель.

Водночас, протягом цього тижня ціни на нафту Brent знизилися на 7%, а на нафту WTI — на 6%, що стало найбільшим тижневим падінням за останній місяць.

Про причини

Міністерство торгівлі Китаю в п'ятницю оголосило, що Пекін "оцінює" пропозицію Вашингтона щодо проведення переговорів, спрямованих на вирішення питання про високі тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. Це викликало надії на можливе ослаблення торговельної напруженості, яка нещодавно потрясла світові ринки.

Страхи, що ескалація торговельної війни може призвести до світової рецесії та зменшити попит на нафту, саме в той час, коли ОПЕК+ планує збільшити видобуток, серйозно вплинули на ціни на нафту останнім часом.

"Є певний оптимізм щодо відносин між США та Китаєм, однак ознаки цього все ще дуже непевні", — зазначив Гаррі Чілінгуйріан, керівник дослідницької групи Onyx Capital Group. "Це все ще надзвичайно мінлива ситуація, де один крок вперед часто супроводжується двома кроками назад у питанні тарифів".

Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про можливі вторинні санкції проти покупців іранської нафти, оскільки Китай є найбільшим імпортером іранської сирої нафти. Це сталося після того, як переговори США з Іраном щодо ядерної програми були відкладені.

Зростання цін також стало наслідком відмови Саудівської Аравії підтримувати подальше скорочення поставок нафти для підтримки цін. В кінці сесії в четвер ціни піднялися майже на 2%, компенсуючи частину втрат через очікування збільшення поставок ОПЕК+.

Торговельна війна США та Китаю

З 10 квітня американські тарифи на китайські товари становлять 145%, востаннє Трамп збільшив їх 9 квітня до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. У відповідь на мита президента Трампа, Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня.

Також Китай вдався до стратегічного кроку, значно обмеживши експорт рідкоземельних металів - сировини, що має критичне значення для виробництва електромобілів, військової техніки та іншої високотехнологічної продукції.

Китай, паралельно з активною пропагандистською кампанією проти американських мит, тихо сформував перелік товарів зі США, які будуть звільнені від його власних 125% імпортних зборів у якості відповідного кроку.