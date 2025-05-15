Ціни на нафту падають після коментарів Трампа щодо ядерної угоди з Іраном

15 травня ціни на нафту знизилися приблизно на 2 долари через очікування можливої ядерної угоди між Сполученими Штатами та Іраном, що могло б призвести до скасування санкцій. Додатково на інвесторів тиснуло неочікуване збільшення запасів сирої нафти в США минулого тижня, викликаючи побоювання щодо надлишку пропозиції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:57 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 2,16 долара, або на 3,3%, до 63,93 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 2,10 долара, або на 3,3%, до 61,05 долара за барель. Обидва бенчмарки втратили близько 0,8% у середу.

Іранський посадовець в інтерв'ю NBC News, опублікованому в середу, заявив, що Іран готовий укласти угоду зі Сполученими Штатами в обмін на скасування економічних санкцій.

"Нові продажі були спровоковані очікуваннями, що ядерна угода між США та Іраном послабить нещодавно посилені американські санкції проти Ірану, що потенційно вплине на світовий баланс попиту та пропозиції на нафту", - пояснив економіст Nomura Securities Юкі Такасіма.

Водночас міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан аль-Сауд заявив, що королівство повністю підтримує переговори між США та Іраном щодо ядерної програми та сподіваються на позитивні результати.

А Міністерство фінансів США заявило, що Вашингтон запровадив у середу санкції проти зусиль Ірану з виробництва компонентів для балістичних ракет всередині країни після санкцій, запроваджених у вівторок, щодо приблизно 20 компаній мережі, яка, за її словами, вже давно постачає іранську нафту до Китаю.

Санкції були запроваджені після чергового раунду переговорів між США та Іраном в Омані, спрямованих на вирішення суперечок щодо ядерної програми Ірану.

Нагадаємо, що Трамп вже підписав з Катаром масштабну економічну угоду, обсяг якої сягає щонайменше 1,2 трильйона доларів. Також США та Саудівська Аравія уклали угоди та інвестиційні домовленості на загальну суму $600 млрд.