"Золота доба": Трамп підписав з Катаром економічну угоду на суму 1,2 трильйона доларів

Президент США Дональд Трамп підписав з Катаром масштабну економічну угоду, обсяг якої сягає щонайменше 1,2 трильйона доларів.

Як повідомляє Delo.ua, про це інформує Білий дім.

Адміністрація Трампа охарактеризувала цю угоду як "каталізатор процвітання" та початок "золотої доби" для американської промисловості, підкресливши, що президент Трамп продовжує втілювати в життя свою стратегію відновлення економіки, зосереджену на реіндустріалізації Сполучених Штатів.

Крім того, президент Трамп анонсував інші економічні домовленості між двома країнами. До цих угод входить знакова угода про продаж літаків Boeing та авіадвигунів GE Aerospace катарській авіакомпанії Qatar Airways. Авіаперевізник отримає до 210 далекомагістральних літаків Boeing 787 Dreamliner і 777X на загальну суму $96 млрд.

Також американська компанія McDermott реалізує сім проєктів із Qatar Energy на $8,5 млрд, а Parsons виграла 30 інженерних контрактів на суму до $97 млрд. Компанія Quantinuum уклала угоду з катарською Al Rabban Capital на $1 млрд у сфері квантових технологій.

У сфері оборони між сторонами було досягнуто домовленостей на суму близько 3 мільярдів доларів. Зокрема, компанія Raytheon вперше серед міжнародних постачальників передасть Катару свої системи протидії безпілотним літальним апаратам FS-LIDS. Крім того, General Atomics поставить катарським збройним силам безпілотні авіаційні комплекси MQ-9B, вартість яких сягає майже 2 мільярдів доларів.

Сторони також підписали декларацію про наміри розширити оборонне партнерство, що передбачає потенційні інвестиції на суму понад $38 млрд, зокрема модернізацію бази Аль-Удейд і розвиток протиповітряної та морської безпеки.

Нагадаємо, що днем раніше США та Саудівська Аравія уклали угоди та інвестиційні домовленості на загальну суму $600 млрд. Церемонія підписання за участю Трампа та спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана відбулася в Ер-Ріяді. Також сторони уклали рекордну оборонну угоду на суму близько $142 млрд, за якою королівство отримає передове військове обладнання та послуги від більш ніж десяти американських виробників зброї.