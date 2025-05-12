"Летючий палац": Трампу подарують Boeing 747-8 вартістю близько $400 млн

Президенту Сполучених Штатів Дональд Трамп королівська сім'я Катару планує подарувати літак Boeing 747-8. Він може стати найціннішим подарунком, коли-небудь зробленим США від влади іншої держави.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерела.

Зазначається, що літак планують використовувати як новий Air Force One до кінця президентського терміну Трампа, після чого повітряне судно передадуть до фонду його бібліотеки.

За словами джерел, очікується, що про подарунок буде оголошено під час візиту Трампа до Катару.

Що відомо про літак?

Як пише видання, очільник Білого дому вже оглядав літак, який через розкішну конфігурацію прозвали "літаючим палацом".

За оцінками експертів, орієнтовна вартість літака, який успадкує Трамп, становить близько 400 мільйонів доларів, і це без урахування додаткового обладнання для захисту зв'язку, яке ще необхідно встановити.

Спершу літак передадуть військово-повітряним силам США, які модифікують 13-річне повітряне судно, щоб воно відповідало військовим вимогам США.

Будь-які витрати, пов'язані з передачею літака, будуть оплачені ВПС США.

EXCLUSIVE: Trump administration poised to accept 'palace in the sky' as a gift for Trump from Qatar: Sources: https://t.co/LWNK6ysuEO pic.twitter.com/MDD4RgNdXL — ABC News (@ABC) May 11, 2025

Про законність подарунку

Як зауважили у виданні, безпрецедентний за своїм характером подарунок від Катару може викликати питання щодо законності його отримання як адміністрацією Трампа, так і згодом фондом його бібліотеки.

Наразі юристи з офісу юрисконсульта Білого дому та Міністерства юстиції підготували юридичний аналіз для міністра оборони Піта Гегсета. У ньому йдеться про те, що Міноборони має право прийняти подарунок, а потім передати його фонду бібліотеки Трампа.

Оскільки подарунок не пов’язаний із жодними діями президента, він не вважається хабарем. І так як передається держустанові, а не фізичній особі, це не порушує Конституцію США.

Культ Трампа

У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом. Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем ​​народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня

Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах планують провести масштабний військовий парад в 79-й день народження американського президента Дональда Трампа.

Наразі не прорахована вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів.