У США відкривають клуб багатих шанувальників Трампа: скільки коштує запрошення

Дональд Трамп-молодший, бізнесмен Омід Малік та кілька інших інвесторів відкривають закритий клуб підтримки президента США Дональда Трампа, запрошення до якого коштує понад пів мільйона доларів.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За даними видання, клуб, який отримав назву Executive Branch, є задумом Маліка, старшого сина президента США, а також їхніх партнерів з консервативного фонду 1789 Capital. Він буде розташований у Джорджтауні, , історичному районі міста Вашингтон.

За словами співрозмовників Politico, метою є створення приватного клубу, який буде обслуговувати бізнесових і технологічних магнатів, які хочуть налагодити тісні відносини з адміністрацією Трампа.

Крім того, вимоги щодо запрошень та високі членські внески пояснюються тим, що учасники клубу зможуть спілкуватися з радниками Трампа та членами його кабінету без зайвої уваги преси.

Власниками клубу є Малик, донор Трампа та засновник 1789 Capital, його бізнес-партнер Кріс Баскірк, Трамп-молодший, а також Зак і Алекс Віткоффи, сини посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Офіційне відкриття клубу відбулося 26 квітня.

Зауважимо, через нові мита президента США Дональда Трампа 500 найбагатших людей світу втратили понад 500 мільярдів доларів внаслідок падіння світових ринків.

Ілон Маск, який залишається найбагатшою людиною світу і працює в адміністрації Трампа, втратив 134,7 мільярда доларів цього року. Його статки впали до 297,8 мільярдів доларів.

Культ Трампа

У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом. Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем ​​народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня

Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.