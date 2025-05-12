"Летающий дворец": Трампу подарят Boeing 747-8 стоимостью около $400 млн

Президенту Соединенных Штатов Дональд Трамп королевская семья Катара планирует подарить самолет Boeing 747-8. Он может стать самым ценным подарком, когда-либо сделанным США от власти другого государства.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что самолет планируют использовать в качестве нового Air Force One до конца президентского срока Трампа, после чего воздушное судно будет передано в фонд его библиотеки.

По словам источников, ожидается, что о подарке будет объявлено во время визита Трампа в Катар.

Что известно о самолете?

Как пишет издание, глава Белого дома уже осматривал самолет, который из-за роскошной конфигурации прозвали "летающим дворцом".

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость наследующего Трамп самолета составляет около 400 миллионов долларов, и это без учета дополнительного оборудования для защиты связи, которое еще необходимо установить.

Сначала самолет будет передан военно-воздушным силам США, которые модифицируют 13-летнее воздушное судно, чтобы оно отвечало военным требованиям США.

Любые расходы, связанные с передачей самолета, будут оплачены ВВС США.

EXCLUSIVE: Trump administration poised to accept 'palace in the sky' as a gift for Trump from Qatar: Sources: https://t.co/LWNK6ysuEO pic.twitter.com/MDD4RgNdXL — ABC News (@ABC) May 11, 2025

О законности подарка

Беспрецедентный по своему характеру подарок от Катара может вызвать вопрос о законности его получения как администрацией Трампа, так и впоследствии фондом его библиотеки.

В настоящее время юристы из офиса юрисконсульта Белого дома и Министерства юстиции подготовили юридический анализ для министра обороны Пита Гегсета. В нем говорится, что Минобороны имеет право принять подарок, а затем передать его фонду библиотеки Трампа.

Поскольку подарок не связан ни с какими действиями президента, он не считается взяткой. И так как передается госучреждению, а не физическому лицу, это не нарушает Конституцию США.

Культ Трампа

В Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Конгрессмены предлагают сделать день рождения Трампа федеральным праздником.

Также республиканка Анна Паулина Луна выдвинула законопроект, которым предлагает вырубить лица президента США Дональда Трампа в горе Рашмор – национальном мемориале, где высечены главы президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Напомним, в Соединенных Штатах планируют провести масштабный военный парад в 79-й день рождения американского президента Дональда Трампа.

Пока не просчитана стоимость проведения мероприятия, однако расходы могут составить десятки миллионов долларов.