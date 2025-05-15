"Золотая эра": Трамп подписал с Катаром экономическое соглашение на сумму 1,2 триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп подписал с Катаром масштабное экономическое соглашение, объем которого достигает не менее 1,2 триллиона долларов.

Как сообщает Delo.ua, об этом информирует Белый дом.

Администрация Трампа охарактеризовала эти соглашения как "катализатор процветания" и начало "золотой эры" для американской промышленности, подчеркнув, что президент Трамп продолжает претворять в жизнь свою стратегию восстановления экономики, сосредоточенную на реиндустриализации Соединенных Штатов.

Кроме того, президент Трамп анонсировал другие экономические договоренности между двумя странами. В эти соглашения входит знаковое соглашение о продаже самолетов Boeing и авиадвигателей GE Aerospace катарской авиакомпании Qatar Airways. Авиаперевозчик получит до 210 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X на общую сумму $96 млрд.

Также американская компания McDermott реализует семь проектов из Qatar Energy на $8,5 млрд, а Parsons выиграла 30 инженерных контрактов на сумму до $97 млрд. Компания Quantinuum заключила соглашение с катарской Al Rabban Capital на $1 млрд в сфере квантовых технологий.

В сфере обороны между сторонами были достигнуты договоренности на сумму около 3 миллиардов долларов. В частности, компания Raytheon впервые среди международных поставщиков передаст Катару свои системы противодействия беспилотным летательным аппаратам FS-LIDS. Кроме того, General Atomics поставит катарским вооруженным силам беспилотные авиационные комплексы MQ-9B, стоимость которых составляет почти 2 миллиарда долларов.

Стороны также подписали декларацию о намерениях расширить оборонное партнерство, предусматривающую потенциальные инвестиции на сумму свыше $38 млрд, в том числе модернизацию базы Аль-Удейд и развитие противовоздушной и морской безопасности.

Напомним, что днем ранее США и Саудовская Аравия заключили соглашения и инвестиционные договоренности на общую сумму $600 млрд. Церемония подписания с участием Трампа и наследного принца Мухаммада бин Салмана состоялась в Эр-Рияде. Также стороны заключили рекордное оборонное соглашение на сумму около $142 млрд, по которому королевство получит передовое военное оборудование и услуги от более десяти американских производителей оружия.