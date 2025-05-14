США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений на $600 миллиардов: детали исторического договора

США и Саудовская Аравия заключили соглашения и инвестиционные договоренности на общую сумму в 600 миллиардов долларов. Церемония подписания с участием Трампа и наследного принца Мухаммада бин Салмана состоялась в Эр-Рияде.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что соглашения, заключенные сегодня, являются историческими и трансформационными для обеих стран, открывая 'золотую эру' двусторонних отношений.

"Президент Дональд Трамп объявил об обязательстве Саудовской Аравии инвестировать в Соединенные Штаты 600 млрд долларов с целью укрепления экономических связей, которые сохранятся для будущих поколений. Первые соглашения укрепят нашу энергетическую безопасность, оборонную промышленность, лидерство в технологиях и доступ к глобальной инфраструктуре" сообщении Белого дома.

Ключевые соглашения

саудовская компания DataVolt планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в центры обработки данных с искусственным интеллектом и энергетическую инфраструктуру в США;

Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD и Uber обязуются инвестировать $80 млрд в передовые технологии в обеих странах;

американские компании Hill International, Jacobs, Parsons и AECOM вложат $2 млрд в экспорт услуг через инфраструктурные проекты в Саудовской Аравии, включая строительство международного аэропорта имени короля Салмана и города Киддия;

другие крупные статьи экспорта содержат газовые турбины и энергетические решения GE Vernova на общую сумму $14,2 млрд, а также пассажирские самолеты Boeing 737-8 для AviLease на общую сумму $4,8 млрд;

в секторе здравоохранения компания Shamekh IV Solutions инвестирует $5,8 млрд, в том числе в завод в Мичигане для запуска предприятия по производству внутривенных растворов.

Кроме того, инвестиционное партнерство между Саудовской Аравией и США содержит несколько отраслевых фондов с акцентом на развертывание сил США, например, Энергетический инвестиционный фонд стоимостью $5 млрд, Фонд аэрокосмических и оборонных технологий New Era стоимостью $5 млрд и Глобальный спортивный фонд Enfield Sports стоимостью $4 млрд.

Также США и Саудовская Аравия заключили рекордное оборонное соглашение на сумму около $142 млрд, по которому королевство получит передовое военное оборудование и услуги от более десяти американских производителей оружия.

Сотрудничество в ключевых отраслях

Министерство энергетики США и Министерство энергетики Королевства Саудовская Аравия заключили соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Эта сделка базируется на их крепких существующих отношениях; она сосредоточит сотрудничество на изучении потенциала для инноваций, развития, финансирования и развертывания энергетической инфраструктуры.

Министерство промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия и Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых и минеральных ресурсов. Соглашение способствует экономическому развитию, диверсификации и устойчивости критически важных цепей снабжения полезными ископаемыми.

В рамках предстоящего испытательного полета Artemis II, NASA и Саудовское космическое агентство договорились о запуске саудовского CubeSat. Аппарат будет собирать данные о космической погоде на разных расстояниях от Земли и будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Space Launch System после того, как корабль Orion с экипажем выполнит часть миссии.

Указывается, что общий объем коммерческих соглашений между двумя странами пересек отметку в $600 млрд, став самым большим в истории. Саудовская Аравия является одним из самых крупных торговых партнеров Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Напомним, что недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" и заключили торговое соглашение с Китаем. Стороны договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.