США та Саудівська Аравія підписали пакет угод на $600 мільярдів: деталі історичного договору

США та Саудівська Аравія уклали угоди та інвестиційні домовленості на загальну суму 600 мільярдів доларів. Церемонія підписання за участю Трампа та спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана відбулася в Ер-Ріяді.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначається, що угоди, укладені 13 травня, є історичними та трансформаційними для обох країн, відкриваючи 'золоту еру' двосторонніх відносин.

"Президент Дональд Трамп оголосив про зобов’язання Саудівської Аравії інвестувати в Сполучені Штати 600 млрд доларів з метою зміцнення економічних зв’язків, які збережуться для майбутніх поколінь. Перші угоди зміцнять нашу енергетичну безпеку, оборонну промисловість, лідерство в технологіях та доступ до глобальної інфраструктури та критично важливих корисних копалин", — йдеться у повідомленні Білого дому.

Ключові угоди

саудівська компанія DataVolt планує інвестувати 20 мільярдів доларів у центри обробки даних зі штучним інтелектом та енергетичну інфраструктуру у США;

Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD та Uber зобов'язуються інвестувати $80 млрд у передові технології в обох країнах;

американські компанії Hill International, Jacobs, Parsons і AECOM вкладуть $2 млрд в експорт послуг через інфраструктурні проєкти в Саудівській Аравії, включно з будівництвом міжнародного аеропорту імені короля Салмана й міста Кіддія;

інші великі статті експорту містять газові турбіни й енергетичні рішення GE Vernova на загальну суму $14,2 млрд, а також пасажирські літаки Boeing 737-8 для AviLease на загальну суму $4,8 млрд;

у секторі охорони здоров'я компанія Shamekh IV Solutions інвестує $5,8 млрд, зокрема у завод у Мічигані для запуску підприємства з виробництва внутрішньовенних розчинів.

Крім того, інвестиційне партнерство між Саудівською Аравією та США містить кілька галузевих фондів з акцентом на розгортання сил США, наприклад, Енергетичний інвестиційний фонд вартістю $5 млрд, Фонд аерокосмічних та оборонних технологій New Era вартістю $5 млрд і Глобальний спортивний фонд Enfield Sports вартістю $4 млрд.

Також США та Саудівська Аравія уклали рекордну оборонну угоду на суму близько $142 млрд, за якою королівство отримає передове військове обладнання та послуги від більш ніж десяти американських виробників зброї.

Співпраця в ключових галузях

Міністерство енергетики США та Міністерство енергетики Королівства Саудівська Аравія уклали угоду про співпрацю в галузі енергетики. Ця угода базується на їхніх міцних існуючих відносинах; вона зосередить співпрацю на вивченні потенціалу для інновацій, розвитку, фінансування та розгортання енергетичної інфраструктури.

Міністерство промисловості та мінеральних ресурсів Королівства Саудівська Аравія та Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки підписали Меморандум про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин та мінеральних ресурсів. Угода сприяє економічному розвитку, диверсифікації та стійкості критично важливих ланцюгів постачання корисних копалин.

В рамках майбутнього випробувального польоту Artemis II, NASA та Саудівське космічне агентство домовилися про запуск саудівського CubeSat. Апарат збиратиме дані про космічну погоду на різних відстанях від Землі та буде виведений на орбіту за допомогою ракети-носія Space Launch System після того, як корабель Orion з екіпажем виконає свою частину місії.

Вказується, що загальний обсяг комерційних угод між двома країнами перетнув позначку в $600 млрд, ставши найбільшим в історії. Саудівська Аравія є одним з найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів на Близькому Сході.

Нагадаємо, що нещодавно у Білому домі заявили, що Сполучені Штати досягли "значного прогресу" та уклали торговельну угоду з Китаєм. Сторони домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.