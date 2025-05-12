США объявили о торговом соглашении с Китаем: что известно

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты достигли "значительного прогресса" и заключили торговое соглашение с Китаем.

Об этом сообщает Белый дом.

В Женеве делегации США и Китая провели первые двусторонние переговоры высокого уровня после введения обоюдных тарифов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страны добились "значительного прогресса" в очень важных торговых переговорах.

"Во-первых, я хочу поблагодарить нашу швейцарскую сторону. Швейцарское правительство было очень любезно, предоставив нам эту замечательную площадку, и я думаю, что это привело к большой производительности, которую мы наблюдали", — подчеркнул министр.

Он пообещал 12 мая обнародовать детали соответствующего соглашения. В то же время Бессент подчеркнул, что переговоры были продуктивными.

По словам американского торгового представителя Джеймисона Грира, Соединенные Штаты имеют торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, а соглашение, заключенное между Вашингтоном и Пекином, поможет это исправить.

"Важно понимать, насколько быстро мы смогли дойти до договоренности, что свидетельствует о том, что, возможно, разногласия были не столь велики, как можно было бы подумать", — подчеркнул Грир.

Как пишет Reuters, США и Китай договорились о понижении таможенных тарифов на 90 дней в рамках значительной деэскалации торговой войны. Согласно соглашению, США снизят тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на импорт из США со 125% до 10%.

Торговая война США и Китая

С 10 апреля американские тарифы на китайские товары составляют 145%, последний раз президент США Дональд Трамп увеличил их 9 апреля до 125% и ввел 90-дневную паузу для взаимных и 10% тарифов. В ответ на пошлины президента Трампа Китай повысил тарифы на все американские товары с 84% до 125% с 12 апреля.

Также Китай прибег к стратегическому шагу, значительно ограничив экспорт редкоземельных металлов – сырья, имеющего критическое значение для производства электромобилей, военной техники и другой высокотехнологичной продукции.

После этого в Белом доме заявили, что готовы повысить пошлины для Китая с нынешних 145% до 245%.