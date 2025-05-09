Экспорт КНР в Соединенные Штаты упал на 21%, но резко вырос в страны Азии и Европы

В апреле экспорт Китая вырос больше, чем прогнозировалось, даже несмотря на то, что поставки в США резко упали на 21% после того, как президент Дональд Трамп ввел на китайские товары 145% пошлины.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Пошлины, введенные КНР в ответ на американские товары, привели к тому, что импорт из США упал почти на 14% в прошлом месяце.

Аналитики считают, если пошлины не будут снижены, торговля между двумя крупнейшими экономиками мира в конце концов упадет. В прошлом году она достигла почти 690 миллиардов долларов.

На фоне торговой войны китайские компании смогли увеличить свои продажи на других рынках, чтобы компенсировать падение экспорта в США: общий объем экспорта КНР в прошлом месяце вырос на 8,1%, что гораздо больше прогнозов экономистов, но ниже прироста более чем на 12% в марте.

Поставки китайских товаров в Индию и 10 стран Юго-Восточной Азии выросли более чем на 20%, а экспорт в ЕС вырос на 8%. Импорт упал на 0,2%, что явилось вторым ежемесячным снижением подряд, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило 96 млрд долларов.

Но такие переориентации торговли с США, вероятно, усилят существующие опасения стран Европы и других стран по поводу экспансии китайских товаров. Для Пекина сокращение или потеря доступа к его единственному крупнейшему зарубежному рынку, вероятно, станет дополнительным тормозом для экспортных цен, которые и так находятся под давлением дефляции и гиперконкуренции внутри страны.

Изменения в торговой политике США в последние несколько месяцев внесли хаос в мировую торговлю. Пока страны пытаются договориться об отсрочке или снижении тарифов, объявленных в апреле, компании пытаются ввезти товары в США до того, как они будут обложены налогом.

Как отмечает агентство, если Вашингтон и Пекин сохранят пошлины друг против друга на том же уровне, это, скорее всего, приведет к дальнейшему сокращению прямой торговли и большему перенаправлению через Юго-Восточную Азию и другие страны. Нехватка товаров в США – еще один возможный результат.

Напомним, дефицит торгового баланса Соединенных Штатов в марте увеличился до рекордно высокого уровня — $140,5 млрд долларов. Предприятия увеличили импорт товаров накануне введения пошлин президента Дональда Трампа, из-за которых валовой внутренний продукт в первом квартале впервые за три года оказался в отрицательной зоне.