Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов в марте увеличился до рекордно высокого уровня – $140,5 млрд долларов. Предприятия увеличили импорт товаров накануне введения пошлин президента Дональда Трампа, из-за которых валовой внутренний продукт в первом квартале впервые за три года оказался в отрицательной зоне.

Об этом сообщает R euters.

По данным Бюро экономического анализа (BEA) Министерства торговли США, дефицит торгового баланса вырос на 14,0% до рекордных 140,5 млрд. долларов США из 123,2 млрд., зафиксированных в феврале.

Как отмечает агентство, экономисты прогнозировали рост торгового дефицита до 137 млрд долларов.

Новые тарифы США, включая повышение пошлин на китайский импорт до потрясающих 145%, спровоцировали спешку со стороны предприятий по ввозу товаров во избежание высоких затрат.

Импорт подскочил на 4,4% к рекордному максимуму $419,0 млрд в марте. Экспорт вырос на 0,2% до $278,5 млрд, что также является рекордным максимумом.

На минувшей неделе правительство сообщило, что дефицит торгового баланса сократился на рекордные 4,83 процентных пункта от ВВП прошлого квартала, в результате чего экономика сократилась на 0,3% в годовом исчислении, что стало первым снижением с первого квартала 2022 года.

Эксперты ожидают, что поток импорта пойдет на убыль до мая, что может способствовать восстановлению ВВП во втором квартале. Однако они предупреждают, что подъем от субсидируемого импорта может быть компенсирован падением экспорта, поскольку другие страны бойкотируют американские товары и туризм. Наблюдается снижение количества посетителей США, особенно из Канады, в знак протеста против пошлин Трампа.

Напомним, а министрация Трампа предложила сократить федеральные расходы на 163 миллиарда долларов в следующем году, что позволит исключить более пятой части невоенных расходов, за исключением обязательных программ льгот.