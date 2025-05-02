Трамп предлагает в следующем году сократить бюджет США на 163 млрд долларов

Администрация президента США Дональда Трампа 2 мая предложила сократить федеральные расходы на 163 миллиарда долларов в следующем году, что позволит исключить более пятой части невоенных расходов, за исключением обязательных программ льгот.

Об этом пишет R euters.

В предложенном бюджете расходы на оборону увеличатся на 13%, а расходы на внутреннюю безопасность почти на 65% по сравнению с утвержденными уровнями 2025 года. Необоронительные дискреционные расходы будут сокращены на 23% до самого низкого уровня с 2017 года.

Бюджет также предусматривает дополнительные 500 миллионов долларов дискреционных расходов на укрепление безопасности границ и поддержку усилий Трампа по проведению массовых депортаций, а также 766 миллионов долларов на закупку технологий обеспечения безопасности границ и финансирование содержания 22 000 сотрудников пограничной службы и найма дополнительных работников таможни.

Этот бюджет станет первым во второй каденции Трампа на посту президента. Как считают журналисты, он призван выполнить предвыборные обещания 47 президента США по увеличению расходов на вооруженные силы и безопасности границ, одновременно сократив федеральную бюрократию.

"В этот критический момент нам нужен исторический бюджет — такой, который положит конец финансированию нашего упадка, поставит американцев во главу угла и обеспечит беспрецедентную поддержку нашей армии и внутренней безопасности", — заявил директор Административно-бюджетного управления Расс Воут.

В настоящее время федеральное правительство имеет растущий долг в размере 36 триллионов долларов, и некоторые финансовые эксперты опасаются сокращения налогов.

Ежегодный бюджетный запрос Белого дома включает экономические прогнозы, а также подробные предложения по тому, сколько денег должно потратить каждое правительственное учреждение в начинающемся 1 октября финансовом году. По данным Бюджетного управления Конгресса, расходы в 2024 финансовом году составили 6,8 трлн долларов.

Напомним, в Соединенных Штатах планируется провести масштабный военный парад к 250-летию армии США в 79-й день рождения американского президента Дональда Трампа.