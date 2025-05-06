Дефіцит торговельного балансу США у березні зріс до рекордних 140,5 млрд доларів

Дефіцит торговельного балансу Сполучених Штатів у березні збільшився до рекордно високого рівня — $140,5 млрд доларів. Підприємства збільшили імпорт товарів напередодні введення мит президента Дональда Трампа, через які валовий внутрішній продукт у першому кварталі вперше за три роки опинився у негативній зоні.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Бюро економічного аналізу (BEA) Міністерства торгівлі США, дефіцит торговельного балансу зріс на 14,0% до рекордних 140,5 млрд доларів США з 123,2 млрд, зафіксованих в лютому.

Як зазначає агентство, економісти прогнозували зростання торгового дефіциту до 137,0 млрд доларів.

Нові тарифи США, включаючи підвищення мит на китайський імпорт до приголомшливих 145%, спровокували поспіх з боку підприємств із ввезення товарів, щоб уникнути високих витрат.

Імпорт підскочив на 4,4% до рекордного максимуму $419,0 млрд у березні. Експорт виріс на 0,2% до $278,5 млрд, що також є рекордним максимумом.

Минулого тижня уряд повідомив, що дефіцит торговельного балансу скоротився на рекордні 4,83 процентних пункти від ВВП минулого кварталу, внаслідок чого економіка скоротилася на 0,3% у річному обчисленні, що стало першим зниженням з першого кварталу 2022 року.

Експерти очікують, що потік імпорту піде на спад до травня, що може сприяти відновленню ВВП у другому кварталі. Однак вони попереджають, що підйом від імпорту, що субсидується, може бути компенсований падінням експорту, оскільки інші країни бойкотують американські товари та туризм. Спостерігається зниження кількості відвідувачів США, особливо з Канади, на знак протесту проти мит Трампа.

Нагадаємо, адміністрація Трампа запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 мільярди доларів наступного року, що дозволить виключити понад п'яту частину невійськових витрат, за винятком обов'язкових програм пільг.