Експорт КНР до Сполучених Штатів впав на 21%, але різко зріс до країн Азії та Європи

У квітні експорт Китаю зріс більше, ніж прогнозувалося, навіть незважаючи на те, що постачання до США різко впало на 21% після того, як президент Дональд Трамп ввів на китайські товари 145% мита.

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

Мита, запроваджені КНР у відповідь на американські товари призвели до того, що імпорт із США впав майже на 14% минулого місяця.

Аналітики вважають, якщо мита не будуть знижені, торгівля між двома найбільшими економіками світу зрештою впаде. Минулого року вона досягла майже 690 мільярдів доларів.

На тлі торговельної війни китайські компанії змогли збільшити свої продажі на інших ринках, щоб компенсувати падіння експорту до США: загальний обсяг експорту КНР минулого місяця зріс на 8,1%, що набагато більше за прогнози економістів, але нижче за приріст більш ніж на 12% у березні.

Постачання китайських товарів до Індії та 10 країн Південно-Східної Азії зросло більш ніж на 20%, а експорт до ЄС зріс на 8%. Імпорт упав на 0,2%, що стало другим щомісячним зниженням поспіль, внаслідок чого позитивне сальдо торговельного балансу становило 96 млрд доларів.

Але такі переорієнтації торгівлі зі США, ймовірно, посилять існуючі побоювання країн Європи та інших країн, щодо експансії китайських товарів. Для Пекіна скорочення чи втрата доступу до його єдиного найбільшого закордонного ринку, ймовірно, стане додатковим гальмом для експортних цін, які й так перебувають під тиском дефляції та гіперконкуренції всередині країни.

Зміни у торгівельній політиці США останні кілька місяців внесли хаос у світову торгівлю. Поки країни намагаються домовитися про відстрочення або зниження тарифів, оголошених у квітні, компанії намагаються ввезти товари до США до того, як їх оподаткують.

Як зазначає агентство, якщо Вашингтон і Пекін збережуть мита один проти одного на тому ж рівні, це, швидше за все, призведе до подальшого скорочення прямої торгівлі та більшого перенаправлення через Південно-Східну Азію та інші країни. Брак товарів у США — ще один можливий результат.

Нагадаємо, дефіцит торговельного балансу Сполучених Штатів у березні збільшився до рекордно високого рівня — $140,5 млрд доларів. Підприємства збільшили імпорт товарів напередодні введення мит президента Дональда Трампа, через які валовий внутрішній продукт у першому кварталі вперше за три роки опинився у негативній зоні.