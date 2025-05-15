Цены на нефть падают после комментариев Трампа по поводу ядерного соглашения с Ираном

15 мая цены на нефть снизились примерно на 2 доллара из-за ожиданий возможного ядерного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном, что могло бы привести к отмене санкций. Дополнительно на инвесторов давило неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, вызывая опасения по поводу излишка предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:57 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,16 доллара, или на 3,3%, до 63,93 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 2,10 доллара, или на 3,3%, до 61,05 доллара за баррель. Оба бенчмарка потеряли около 0,8% в среду.

Иранское чиновник в интервью NBC News, опубликованном в среду, заявил, что Иран готов заключить соглашение с Соединенными Штатами в обмен на отмену экономических санкций.

"Новые продажи были спровоцированы ожиданиями, что ядерное соглашение между США и Ираном ослабит недавно ужесточенные американские санкции против Ирана, что потенциально повлияет на мировой баланс спроса и предложения на нефть", — пояснил экономист Nomura Securities Юки Такасима.

В то же время министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд заявил, что королевство полностью поддерживает переговоры между США и Ираном по ядерной программе и надеются на положительные результаты.

Министерство финансов США заявило, что Вашингтон ввел в среду санкции против усилий Ирана по производству компонентов для баллистических ракет внутри страны после санкций, введенных во вторник, в отношении примерно 20 компаний сети, которая, по ее словам, уже давно поставляет иранскую нефть в Китай.

Санкции были введены после очередного раунда переговоров между США и Ираном в Омане, направленных на разрешение споров по ядерной программе Ирана.

Напомним, что Трамп уже подписал с Катаром масштабное экономическое соглашение, объем которого достигает не менее 1,2 триллиона долларов. США и Саудовская Аравия заключили соглашения и инвестиционные договоренности на общую сумму $600 млрд.