Ціни на нафту стабілізувались, але зберігають потенціал до падіння: чого чекати на українських АЗС

Стабілізація та невелике зростання нафтових цін після значного падіння була значним чином зумовлена перервою в торговому протистоянні між США та Китаєм . Водночас аналітики не виключають, що у найближчі тижні нафтові котирування знову знижуватимуться. В цих умовах, на українському ринку ціни на бензин стабілізувались, вимога додавати біоетанол в пальне знівелювала потенціал до зниження. Тим часом дизель та газ на наступному тижні можуть здешевшати.

Пауза у 90 днів між торговим протистоянням США та Китаю, викликали в інвесторів оптимізм щодо можливого попиту та підтримали ціни на нафту. Крім того, відсутність прогресу щодо припинення вогню на перемовинах між Росією та Україною може викликати подальші санкції проти російської нафтової галузі та стримає додаткові постачання нафти на світовий ринок.

Станом на вечір п'ятниці 16 травня порівняно з попереднім днем червневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,88 за барель або на 1,36% до $65,41 за барель, а червневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здорожчали на $0,87 за барель або на 1,41% до $62,49 за барель. За тиждень обидві марки здорожчали приблизно на 2%.

Попри двотижневе зростання ціни на нафтовому ринку є передумови й до можливого зниження цін. Так, очікуване збільшення видобування країнами ОПЕК+ у червні, а також висока ймовірність укладення угоди між США та Іраном, може призвести до суттєвого збільшення постачання нафти на світовий ринок, що тиснутиме на ціни.

Дизель дешевшатиме, а ціна бензину залишиться стабільною

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на 16 травня порівняно з 9 травня середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 56 коп./л до 42,57 грн/л. Проте з 14 по 16 травня дизпаливо в середньому здешевшало на 5 коп./л. В ЄС дизельні котирування 15 травня порівняно з попереднім днем знизились в межах 1% або на $5-7/тонна до $624-635/тонна.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень також зросли. Станом на 16 травня порівняно з 9 травня середня гуртова ціна А-95 зросла на 91 коп./л до 46,67 грн/л. Котирування А-95 в європейських портах напередодні 15 травня знизились на 1,6-1,7%. В портах Північно-Західної Європи ціна пального знизилася на $12/тонна, до $684-716/тонна, а в Середземномор’ї — на $11/тонна, до $680-691/тонна.

На минулому тижні великі мережі АЗС все ж пішли на очікуване здешевшання пального. Втім це торкнулося лише дизпалива. Так 14 травня дизель на 1 грн/л здешевшав на АЗС OKKO та WOG, а у другій половині тижня аналогічно дизпаливо здешевшало в державній мережі Ukrnafta. Крім цього ціну на ДП знизили UPG, AMIC, SOCAR та в низка локальних мереж. Водночас столична мережа Grand Petrol збільшила ціну бензину А‑95 зросла на 1,00 грн/л і досягла 57,99 грн/л, зрівнявшись у ціні із бензином SOCAR. Станом на 16 травня порівняно з 9 травня ціна бензину А-95 майже не змінилась, знизившись на 2 коп./л до 54,41. Дизель за тиждень здешевшав на 69 коп./л до 52,38 грн/л.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що ціни на бензин найближчим часом залишатимуться незмінними , оскільки перехід на спиртовий бензин трохи знизив маржу трейдерів знівелювавши можливості для зниження ціни. Крім того, на ремонт вийде завод OMV, який був великим постачальником бензину в Україну.

Завод OMV — один з чотирьох великих постачальників бензину в Україну. За умови збереження нормального попиту нормального, це притримає ціну від зниження, але й передумов до зростання цін не буде Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

За його словами, дизель все ж зберігає ще потенціал до зниження в межах 1 грн/л, проте така можливість залежатиме від подальшої кон'юнктури на глобальному нафтовому ринку.

За словами засновника групи "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні дрібні мережі АЗС наздоганятимуть великих гравців та знижуватимуть ціни на пальне. В середньому ціна на дизпальне на цьому тижні може знизитись на 20-30 коп./л .

Чи буде побільше зниження? Швидше за все, найближчим часом ні. Якщо великі мережі можуть знизити ціну ще на 1 грн/л. Але це вже відбуватиметься десь на початку червня Дмитро Льоушкін Засовник групи компаній "Прайм"

Він погоджується, з твердженням що ціна на бензин залишатиметься незмінною, оскільки в великих гравців потенціал до зниження в маржі А-95 майже відсутній.

Наплив дешевого ресурсу з Півдня тисне на ціну газу

За даними "Нафторинку" протягом 15-16 травня на українському ринку відбулось зниження цін на LPG. Так, на умовах доставки, зниження склало 187 грн/тонна до 55 899 грн/тонна. Водночас на умовах самовивозу середня вартість ресурсу знизилась на 473 грн/тонна до 53 822 грн/тонна.

На АЗС ціна на газ залишилась майже незмінною, знизившись всього на 2 коп./л до 34,82 грн/л.

Аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн каже, що ціни на скраплений газ в гурті знижуються через постачання дешевого ресурсу з південного напрямку. За його словами, суттєве здешевшання газу могло б початися ще у квітні. Проте цього не відбулось, оскільки в Польщі, яка у минулому місяці отримувала значні обсяги дешевого газу, зберігались значні запаси дорожчого газу. Тож постачальники звідти не охоче знижували ціну для імпортерів в Україну.

За словами експерта, наразі в Україну почали надходити значні обсяги дешевого газу з південного напрямку після зниження котирувань алжирської Sonatrach. Тож на наступному тижні ціна на газ може знизитись в межах 50-70 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, наразі на ринку пропан-бутану в Україні зберігається профіцит і високий сезон споживання на який розраховували учасники ринку так і не розпочався. Тож на наступному тижні ціна газу в гурті може додатково знизитись на 500-700 грн/тонна.

Сезон активного споживання фактично так і не розпочався, а трейдери завозять обсяги палива неначе в сезон. Партії газу які зараз надходять з Півдня додатково тиснуть на ціни Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Він також вважає, що на наступному тижні потенціал до зниження ціни пропан-бутану на АЗС складає 50-70 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,99 WOG 57,99 55,99 36,98 Socar 57,99 55,99 36,98 Motto 50,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,29

Дані: застосунки мереж АЗС.