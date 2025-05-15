Доходи Росії від експорту нафти досягли найнижчого рівня з 2023 року

Доходи Росії від експорту нафти у квітні впали до найнижчого рівня майже за два роки, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі млявого попиту. Минулого місяця РФ заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти та нафтопродуктів, що є найнижчим показником із червня 2023 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Вloomberg.

Зниження відбулося на тлі подальшого падіння середньозваженої ціни на російську сиру нафту в квітні, досягнувши $55,6 за барель.

"Російські ціни на нафту наслідували міжнародні тенденції. Очікується, що зростання торговельної невизначеності чинитиме тиск на світову економіку і, як наслідок, на попит на нафту", — йдеться щомісячному ринковому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), опублікованого 15 травня.

Ціна еталонної нафти марки Brent цього року знизилася більш ніж на 14%, оскільки зростає стурбованість глобальними наслідками тарифної політики США та зниженням попиту у Китаї. Збільшення потоків нафти з Ірану, який наразі веде переговори зі США, може призвести до потенційного надлишку наприкінці 2025 року.

Бюджет Росії особливо вразливий до зниження нафтових цін, оскільки нафтогазова галузь забезпечує близько 30% її доходів. Дефіцит бюджету країни збільшився у квітні, що свідчить про фінансові проблеми Кремля.

За оцінками МЕА, загальний обсяг експорту російської нафти в квітні залишився трохи вищим за показники попередніх двох місяців і склав 7,55 млн барелів на день. Потоки преміальної нафти ВСТО досягли рекордного рівня, перевищивши 1 млн барелів на день.

Крім того, як зазначає енергетичне агентство, РФ запропонувала "суттєві знижки, які залучили альтернативних покупців" нафти, яку видобувають на Далекому Сході країни.

Агентство оцінило, що загальний видобуток сирої нафти в Росії у квітні зріс до 9,3 млн барелів на день, чому сприяло зростання експорту та відновлення обсягів переробки російської нафти.



Нагадаємо, ціни на нафту падають після коментарів Трампа щодо ядерної угоди з Іраном