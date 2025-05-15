Доходы России от экспорта нефти достигли самого низкого уровня с 2023 года

Доходы России от экспорта нефти в апреле упали до самого низкого уровня почти за два года, поскольку мировые цены на сырую нефть снизились на фоне вялого спроса. В прошлом месяце РФ заработала $13,2 млрд на экспорте сырой нефти и нефтепродуктов, что является самым низким показателем с июня 2023 года.

Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на данные В loomberg .

Снижение произошло на фоне дальнейшего падения средневзвешенной цены на российскую сырую нефть в апреле, достигнув $55,6 за баррель.

"Российские цены на нефть подражали международным тенденциям. Ожидается, что рост торговой неопределенности будет оказывать давление на мировую экономику и, как следствие, на спрос на нефть", — говорится в ежемесячном рыночном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 15 мая.

Цена эталонной нефти марки Brent в текущем году снизилась более чем на 14%, поскольку растет обеспокоенность глобальными последствиями тарифной политики США и снижением спроса в Китае. Увеличение потоков нефти из Ирана, который ведет переговоры с США, может привести к потенциальному излишку в конце 2025 года.

Бюджет России особенно уязвим к снижению цен на нефть, поскольку нефтегазовая отрасль обеспечивает около 30% ее доходов. Дефицит бюджета страны увеличился в апреле, что свидетельствует о финансовых проблемах Кремля.

По оценкам МЭА, общий объем экспорта российской нефти в апреле остался несколько выше показателей предыдущих двух месяцев и составил 7,55 млн баррелей в день. Потоки премиальной нефти ВСТО достигли рекордного уровня, превысив 1 млн баррелей в день.

Кроме того, как отмечает энергетическое агентство, РФ предложила "существенные скидки, привлекшие альтернативных покупателей" нефти, добываемой на Дальнем Востоке страны.

Агентство оценило, что общая добыча сырой нефти в России в апреле выросла до 9,3 млн баррелей в день, чему способствовал рост экспорта и восстановление объемов переработки российской нефти.



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