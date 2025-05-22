Нафта дешевшає через зростання запасів у США та ядерні переговори з Іраном

Ціни на нафту продовжили зниження третю торгову сесію поспіль. Причиною стали дані про зростання запасів сирої нафти та палива в США. Інвестори також уважно стежать за очікуваним відновленням переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту

Станом на 06:30 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 16 центів, опустившись до 64,75 долара за барель.

Тим часом американська нафта WTI втратила 10 центів у ціні та торгувалася на рівні 61,47 долара за барель.

Обидва нафтові індикатори знизилися на початку сесії після того, як Управління енергетичної інформації США в середу повідомило про несподіване зростання запасів сирої нафти та палива за минулий тиждень. Це сталося на тлі зростання імпорту нафти до найвищого рівня за шість тижнів і одночасного зниження попиту на бензин та дистиляти.

Зростання запасів та геополітична напруга тиснуть на ціни

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 16 травня, зросли на 1,3 мільйона барелів — до 443,2 мільйона барелів. Це суперечить прогнозам аналітиків, опитаних Reuters, які очікували зниження на таку ж величину. Така ситуація може стимулювати зростання експорту нафти зі США до Європи та Азії.

Хоча зростання запасів викликає занепокоєння, ринок може стабілізуватися завдяки традиційному літньому сезону активних автоподорожей, який починається після Дня пам’яті в США.

У середу обидва нафтові індекси втратили по 0,7% після повідомлення про те, що п’ятий раунд ядерних переговорів між Іраном і США відбудеться в п’ятницю в Римі, за заявою міністра закордонних справ Оману.

Раніше того ж дня ціни зростали через повідомлення CNN: за даними американської розвідки, Ізраїль нібито готується до можливого удару по іранських ядерних об'єктах. Хоча остаточне рішення ізраїльським керівництвом ще не ухвалене, ці новини посилили напруження на ринку. Іран — третій за обсягами виробник нафти серед країн ОПЕК, і будь-які військові дії можуть суттєво вплинути на глобальні постачання.

Нагадаємо, імпорт російської нафти до Індії у травні значно збільшився. Аналітики вважають, що цей показник постачання досягне найвищого рівня за 10 місяців.