Цены на нефть упали на фоне неопределенности позиции США по отношению к Ирану

В пятницу фьючерсы на нефть марки Brent снизились почти на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение о прямом участии США в эскалации израильско-иранского конфликта. Несмотря на падение, цены на нефть демонстрируют положительную динамику уже третью неделю подряд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу снизились на 1,89 доллара, или 2,4%, до 76,96 доллара за баррель по состоянию на 02:55 по Гринвичу. Несмотря на падение, по итогам недели Brent показывает рост на 3,8%.

Цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле, не торговавшуюся в четверг из-за праздничного выходного в США и завершающегося в пятницу, наоборот, повысились на 53 цента (0,7%) — до 75,67 доллара за баррель. Более активный контракт с поставкой в августе вырос на 17 центов (0,2%) – до 73,67 доллара .

Накануне в четверг нефтяные котировки взлетели почти на 3% на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке. Израиль нанес авиаудары по ядерным объектам в Иране, после чего Тегеран ответил ракетным и дроновым обстрелом, в том числе и по израильской больнице. Вооруженное противостояние между двумя странами продолжается уже неделю, и пока не наблюдается признаков деэскалации.

Инвесторы ожидают решения США по Ирану

После резкого роста на фоне опасений по поводу вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном, фьючерсы на нефть марки Brent начали снижаться. Причиной послужило заявление Белого дома, согласно которому президент Дональд Трамп планирует принять решение о возможном участии США в ближайшие две недели.

Иран остается одним из ключевых игроков на нефтяном рынке – третий по объемам добычи среди стран ОПЕК, он ежедневно производит примерно 3,3 миллиона баррелей сырой нефти .

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в районе Ормузского пролива — стратегического маршрута для транспортировки нефти. Через него каждый день проходит от 18 до 21 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов. Эскалация боевых действий может серьезно нарушить эти потоки, что создает угрозу перебоев в глобальных поставках.

Аналитик компании IG Тони Сикамор считает, что "двухнедельная пауза" — типичная тактика Трампа в принятии важных решений. Нередко эти термины истекают без конкретных действий, однако угроза эскалации сама по себе поддерживает высокую стоимость нефти и может стать катализатором дальнейшего роста цен.

Напомним, ранее цены на нефть выросли на фоне ожиданий инвесторов по результатам переговоров между США и Китаем. Существует надежда, что эти договоренности смогут ослабить торговую напряженность, что в свою очередь положительно повлияет на спрос на топливо.