Нефть дешевеет, а топливо в Украине нет: какими будут цены на АЗС

Мировые цены на нефть все еще сохраняют потенциал к дальнейшему падению. Однако украинские сети АЗС, похоже, исчерпали возможности к снижению цен на дизель, поскольку падение спроса на топливо заставляет сети идти на расширение маржи. Бензин наоборот имеет потенциал к удорожанию, однако сети будут держать цену ввиду конкуренции. Между тем автогаз в июне будет дешеветь из-за значительного снижения закупочных цен в Средиземноморском регионе.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры ожидали решения ОПЕК+ об увеличении квот на добычу нефти. В субботу 31 мая члены картеля договорились дополнительно увеличить добычу на 411 тысяч. баррелей в сутки с июля. Это уже третье решение о увеличении квот, что означает радикальный поворот политики ОПЕК+ от сдерживания нефтяных цен до их снижения. Как сообщило издание Bloomberg, Россия, Алжир и Оман предлагали приостановить увеличение квот. В то же время, Саудовская Аравия хочет наказать таких членов картеля, как Казахстан и Иран, добывавшие нефть, превышая квоты, вернуть судьбу на мировом рынке и удовлетворить желание президента США Дональда Трампа. На фоне этой новости следует ожидать дальнейшего падения цен на нефть с понедельника, 2 июня.

По состоянию на вечер пятницы 30 мая по сравнению с предыдущим днем июльские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,57 за баррель или на 0,9% до $62,78 за баррель, а июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate подешевели $60,79 за баррель. За неделю нефть обеих марок упала в цене более чем на 1%.

Недельное падение нефти было несколько сдержано новостью о том, что суд в США заблокировал большинство тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. стимулировала падение цен в конце недели. Тем временем американские компании уже пятую неделю подряд сокращают количество работающих нефтяных вышек на 4 до 461, что является самым низким показателем с ноября 2021 года.

Сети АЗС продолжат держать цены, несмотря на динамику в опте.

По данным консалтинговой компании "Нафторынок" по состоянию на вечер пятницы 30 мая по сравнению с 23 мая средняя оптовая цена дизельного топлива снизилась на 13 коп./л до 42 грн/л. Дизельные котировки в ЕС накануне 29 мая по сравнению с предыдущим днем снизились на 1,4-1,7% или на $9-10/тонна до $613-623/тонна в портах Северо-Западной Европы и до $599-615/тонна в портах Средиземного моря.

Средняя цена на бензин А-95 за прошлую неделю выросла на 16 коп./л до 46,89 грн/л. Котировки бензина в ЕС демонстрировали разнонаправленную динамику: 29 мая по сравнению с предыдущим днем цена А-95 в портах Северо-Западной Европы выросла $2/тонна, до $685-716/тонна, а в Средиземноморье уменьшились на $5-6/тонна до $672-687/тонна.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что есть все предпосылки к снижению цены на дизельное топливо на 1 грн/л, из-за профицита топлива на рынке и большой конкуренции между трейдерами. В то же время бензин имеет предпосылки для подорожания на 1 грн/л из-за того, что в июне останавливается на ремонт завод OMV Petrom в Румынии. Этот завод является крупным поставщиком бензина в Украину и его остановка может повлечь за собой дефицит этого вида топлива в стране. В то же время Куюн отмечает, что эти факторы могут и не играть в полной мере.

Для понижения цены на дизель есть предпосылки, но объемы продаж падают. Это может сдержать сети АЗС от того, чтобы снижать цену в розницу, потому что сетям нужно покрывать расходы и инвестиции. Сергей Куюн Директор консалтинговой группы "А-95"

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин также говорит, что в настоящее время есть предпосылка для снижения цен на дизель на 1 грн/л, но сети не будут спешить снижать цены на стелах, поскольку будут пытаться компенсировать падение продаж.

Если бы сейчас объемы продаж были такие как в прошлом году, то можно было бы ожидать снижения цен. Но продажи упали, а единственная легальная возможность компенсировать это падение – расширить маржу. Дмитрий Леушкин Засовщик группы компаний "Прайм"

Он отмечает что на этой неделе и в июне цены в основном останутся неизменными . Предпосылка к росту цен на бензин действительно есть. Но крупные сети АЗС, импортирующие качественный спиртовой бензин, не пойдут на повышение цены этого вида топлива, поскольку им приходится конкурировать с производителями менее качественного бензина А-95 внутри страны.

Запасы дорогого газа сдерживают снижение цен на АЗС

По данным "Нафторынка" оптовые цены на пропан-бутан в Украине продолжают падать. По состоянию на 30 мая по сравнению с 23 мая средняя оптовая цена пропан-бутана на условиях самовывоза снизилась на 1175 грн/тонна до 51793 грн/тонна. Снижение котировок было зафиксировано в большинстве регионов, что сопровождается заметным ростом количества предложений.

Алжирская нефтегазовая компания Sonatrach объявила об очередном снижении официальных контрактных цен (OSP) на сжиженный газ в июне. традиционно является ценовым индикативом для Черноморского региона, в частности, при формировании контрактных цен на морские поставки LPG в украинские порты Дуная.

На АЗС цены на газ тоже незначительно снизились. По состоянию на вечер пятницы 30 мая, по сравнению с 23 мая, средняя цена автогаза на АЗС упала на 5 коп./л до 34,55 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, после снижения котировок Sonatrach рынок ожидает дальнейшее снижение цен в опте, поскольку доля поставок газа из Южного направления превосходит поставки через западные границы Украины. По словам Шубана, на этой неделе цена газа в опте может снизиться на 500-700 грн/тонна.

В то же время, аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн говорит, что падение котировок Sonatrach в среднем на $50/тонна за пропан-бутан позволит снизить цену на газ в опте на 2500 грн/тонна, что соотносительно 1,35 грн/л. Кроме того, продолжает снижаться цена и на газ украинского производства. В то же время большие запасы на рынке газа, который приобрели раньше по более высокой цене, не позволят снизить цену на АЗС быстро, а снижение цены на АЗС растянется на несколько недель.

Сегодня на рынке есть избыток дорогостоящего ресурса на рынке, если бы не это, цены упали бы на 1,5 грн/л уже через неделю Артём Куюн Аналитик консалтинговой группы "А-95"

По его словам на этой неделе цены на пропан-бутан будут преимущественно неизменными, а в течение июня газ может подешеветь в пределах 1,5 грн/л.

Цены на топливо в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,49 WOG 57,99 55,99 36,48 Socar 57,99 55,99 36,48 Motto 51,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,29

Данные: приложения сетей АЗС.