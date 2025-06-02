Нафта дешевшає, а пальне в Україні — ні: якими будуть ціни на АЗС

Світові ціни на нафту все ще зберігають потенціал до подальшого падіння. Проте українські мережі АЗС схоже вичерпали можливості до зниження цін на дизель, оскільки падіння попиту на пальне змушує мережі йти на розширення маржі. Бензин навпаки має потенціал до здорожчання, проте мережі триматимуть ціну зважаючи на конкуренцію. Тим часом автогаз у червні дешевшатиме, через значне зниження закупівельних цін в Середземноморському регіоні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились оскільки трейдери очікували рішення ОПЕК+ щодо збільшення квот на видобування нафти. В суботу 31 травня члени картелю домовились додатково збільшити видобуток на 411 тис. барелів на добу з липня. Це вже третє поспіль рішення щодо збільшення квот, що означає радикальний поворот політики ОПЕК+ від стримування нафтових цін до їх зниження. Як повідомило видання Bloomberg, Росія, Алжир та Оман пропонували призупинити збільшення квот. Водночас Саудівська Аравія хоче покарати таких членів картелю, як Казахстан та Іран, що видобували нафту, перевищуючи квоти, повернути долю на світовому ринку та задовольнити бажання президента США Дональда Трампа. На фоні цієї новини варто очікувати подальшого падіння цін на нафту з понеділка 2 червня.

Станом на вечір п'ятниці 30 травня порівняно з попереднім днем липневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,57 за барель або на 0,9% до $62,78 за барель, а липневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,15 за барель або на 0,25% до $60,79 за барель.За тиждень нафта обидвох марок впала в ціні більш як на 1%.

Тижневе падіння нафти було дещо стримано новиною про те, що суд в США заблокував більшість тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом. Суд постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торгівельних партнерів США. Однак Федеральний апеляційний суд США відновив дію тарифів і поки апеляція розглядатиметься, тарифи діятимуть. Ця новина додатково стимулювала падіння цін наприкінці тижня. Тим часом американські компанії вже п'ятий тиждень поспіль скорочують кількість працюючих нафтових вишок на 4 до 461, що є найнижчим показником з листопада 2021.

Мережі АЗС продовжать тримати ціни попри динаміку в гурті

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на вечір п'ятниці 30 травня порівняно з 23 травня середня гуртова ціна дизельного пального знизилась на 13 коп./л до 42 грн/л. Дизельні котирування в ЄС напередодні 29 травня порівняно з попереднім днем знизились на 1,4-1,7% або на $9-10/тонна до $613-623/тонна в портах Північно-Західної Європи та до $599-615/тонна в портах Середземного моря.

Середня ціна на бензин А-95 за минулий тиждень зросла на 16 коп./л до 46,89 грн/л. Котирування бензину у ЄС демонстрували різноспрямовану динаміку: 29 травня порівняно з попереднім днем ціна А-95 в портах Північно-Західної Європи зросла $2/тонна, до $685-716/тонна, а в Середземномор’ї зменшилися на $5-6/тонна, до $672-687/тонна.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що наразі є всі передумови до зниження ціни на дизельне пальне на 1 грн/л, через профіцит палива на ринку та велику конкуренцію між трейдерами. Водночас бензин має передумови до здорожчання на 1 грн/л через те, що у червні зупиняється на ремонт завод OMV Petrom у Румунії. Цей завод є великим постачальником бензину в Україну і його зупинка може спричинити дефіцит цього виду палива в країні. Водночас Куюн зауважує, що ці фактори можуть і не відіграти повною мірою.

Для зниження ціни на дизель є передумови, але обсяги продажів падають. Це мож стримати мережі АЗС від того, щоб знижувати ціну в роздріб, бо мережам потрібно покривати витрати та інвестиції Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін також говорить, що наразі є передумова для зниження цін на дизель на 1 грн/л, але мережі не поспішатимуть знижувати ціни на стелах оскільки намагатимуться компенсувати падіння продажів.

Якби зараз обсяги продажів були такі як минулого року, то можна було б чекати на зниження цін. Але продажі впали, а єдина легальна можливість компенсувати це падіння розширити маржу Дмитро Льоушкін Засовник групи компаній "Прайм"

Він зазначає що на цьому тижні та у червні загалом ціни залишаться переважно незмінними . Передумова до зростання цін на бензин дійсно є. Але великі мережі АЗС, які імпортують якісний спиртовий бензин не підуть на підвищення ціни цього виду палива, оскільки їм доводиться конкурувати з виробниками менш якісного бензину А-95 всередині країни.

Запаси дорогого газу стримують зниження цін на АЗС

За даними "Нафторинку" гуртові ціни на пропан-бутан в Україні продовжують падати. Станом на 30 травня порівняно з 23 травня середня гуртова ціна пропан-бутану на умовах самовивозу знизилась на 1 175 грн/тонна до 51 793 грн/тонна. Зниження котирувань було зафіксоване в більшості регіонів, що супроводжується помітним зростанням кількості пропозицій.

Алжирська нафтогазова компанія Sonatrach оголосила про чергове зниження офіційних контрактних цін (OSP) на скраплений газ у червні. Пропан подешевшав на $45/тонна до $400/тонна, бутан — на $55/тонна до $440/тонна. Це вже четверте поспіль зниження у 2025 р., яке фіксує спад цінових очікувань на світовому ринку. OSP Sonatrach традиційно є ціновим індикативом для Чорноморського регіону, зокрема при формуванні контрактних цін на морські постачання LPG до українських портів Дунаю.

На АЗС ціни на газ теж несуттєво знизились. Станом на вечір п'ятниці 30 травня порівняно з 23 травня середня ціна автогазу на АЗС впала на 5 коп./л до 34,55 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, після зниження котирувань Sonatrach ринок очікує подальше зниження цін в гурті, оскільки частка постачання газу з Південного напрямку переважає постачання через західні кордони України. За словами Шубана на цьому тижні ціна газу в гурті може знизитись на 500-700 грн/тонна.

Водночас аналітик консалтингової групи "А-95" Артем Куюн каже, що падіння котирувань Sonatrach в середньому на $50/тонна за пропан-бутан дозволить знизити ціну на газ в гурті на 2500 грн/тонна, що співвідносно 1,35 грн/л. Крім того, продовжує знижуватися ціна й на газ українського виробництва Водночас великі запаси на ринку газу, який придбали раніше за вищою ціною, не дозволять знизити ціну на АЗС швидко, а зниження ціни на АЗС розтягнеться на кілька тижнів.

Сьогодні на ринку є надлишок дорогого ресурсу на ринку, якби не це, ціни впали б на 1,5 грн/л вже за тиждень Артем Куюн Аналітик консалтингової групи "А-95"

За його словами на цьому тижні ціни на пропан-бутан будуть переважно незмінними, а протягом червня газ може здешевшати в межах 1,5 грн/л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 57,99 55,99 36,49 WOG 57,99 55,99 36,48 Socar 57,99 55,99 36,48 Motto 51,99 49,49 33,49 БРСМ-Нафта 50,99 49,49 33,29

Дані: застосунки мереж АЗС.