Нефтяные рынки реагируют на риски геополитической эскалации между Израилем и Ираном: какие цены

Цены на нефть демонстрируют волатильность после скачка на 7% в пятницу. Причиной стала эскалация военного противостояния между Израилем и Ираном, что вызвало опасение распространения конфликта по всему Ближнему Востоку и вероятного нарушения нефтяного экспорта из региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 64 цента (0,86%) — до $74,87 за баррель. Контракты на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 76 центов (1,04%) — до $73,74 за баррель. В течение торговой сессии обе марки временно росли более чем на 4 доллара за баррель, однако затем кратковременно опустились в минус.

В пятницу цены на нефть стремительно поднялись – оба основных показателя выросли на 7%, достигнув максимальных уровней с января этого года.

Очередной виток эскалации начался после того, как иранские ракеты поразили Тель-Авив и портовый город Хайфа в Израиле, повлекшие разрушение жилых домов. Эти события вызвали тревогу среди мировых лидеров в преддверии саммита G7, поскольку существует реальная угроза перерастания локального конфликта в масштабное региональное противостояние.

Обмены ударами в воскресенье привели к гибели гражданских. Военные обеих стран призвали население противника к осторожности из-за возможных новых атак.

Растет обеспокоенность безопасности Ормузского пролива — стратегически важного маршрута, через который транспортируется примерно 20% мирового потребления нефти (18–19 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и нефтепродуктов ежедневно).

Риск срыва поставок из Ирана и блокады Ормузского пролива

Пока рынки внимательно следят за возможными перебоями в добыче иранской нефти из-за израильских ударов по энергетической инфраструктуре, все большее опасение вызывает потенциальная блокада Ормузского пролива — ключевого маршрута для транспортировки нефти.

Иран, являющийся членом ОПЕК, ежедневно добывает около 3,3 миллиона баррелей нефти, из которых более 2 миллионов баррелей экспортируются в виде сырой нефти и нефтепродуктов. По оценкам экспертов и наблюдателей за рынком, резервные производственные мощности стран ОПЕК и союзников (включая Россию) примерно равны текущей добыче Ирана, что теоретически позволяет компенсировать возможные потери.

Отмечается, что в случае прекращения иранского экспорта китайским НПЗ, являющимся основными покупателями иранской нефти, придется искать альтернативу в других странах региона или среди поставщиков российской нефти. Это, в свою очередь, может привести к росту стоимости фрахта, повышению страховых расходов для танкеров, уменьшению разницы между сортами Brent и Dubai, а также негативно отразиться на доходности перерабатывающих предприятий, особенно в Азии.

На политическом фронте бывший президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что надеется на достижение договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном, однако добавил, что иногда конфликт неизбежен. Он подтвердил поддержку Израилю, но воздержался от призыва к остановке военных действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что предстоящая встреча лидеров G7, которая состоится в Канаде, поможет найти дипломатический выход из ситуации и избежать дальнейшей эскалации.

Однако, по сообщению источника Reuters, Иран через посредников в Катаре и Омане заявил, что пока не готов к переговорам о прекращении огня, пока продолжаются израильские атаки.

Напомним, ранее цены на нефть выросли на фоне ожиданий инвесторов по результатам переговоров между США и Китаем. Существует надежда, что эти договоренности смогут ослабить торговую напряженность, что в свою очередь положительно повлияет на спрос на топливо.