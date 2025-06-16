Нафтові ринки реагують на ризики геополітичної ескалації між Ізраїлем та Іраном: які ціни

Ціни на нафту демонструють волатильність після стрибка на 7% у п'ятницю. Причиною стала ескалація військового протистояння між Ізраїлем та Іраном, що викликала побоювання поширення конфлікту по всьому Близькому Сходу та ймовірного порушення нафтового експорту з регіону.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 64 центи (0,86%) — до $74,87 за барель. Контракти на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 76 центів (1,04%) — до $73,74 за барель. Протягом торгової сесії обидві марки тимчасово зростали більш ніж на $4 за барель, однак потім короткочасно опустилися в мінус.

У п’ятницю ціни на нафту стрімко піднялися — обидва основні показники зросли на 7%, досягнувши максимальних рівнів із січня цього року.

Черговий виток ескалації розпочався після того, як іранські ракети вразили Тель-Авів і портове місто Хайфа в Ізраїлі, спричинивши руйнування житлових будинків. Ці події викликали тривогу серед світових лідерів напередодні саміту G7, оскільки існує реальна загроза переростання локального конфлікту у масштабне регіональне протистояння.

Обміни ударами у неділю призвели до загибелі цивільних. Військові обох країн закликали населення супротивника до обережності через можливі нові атаки.

Зростає стурбованість щодо безпеки Ормузької протоки — стратегічно важливого маршруту, через який транспортується приблизно 20% світового споживання нафти (18–19 мільйонів барелів сирої нафти, конденсату та нафтопродуктів щодня).

Ризик зриву поставок з Ірану та блокади Ормузької протоки

Поки ринки уважно стежать за можливими перебоями у видобутку іранської нафти через ізраїльські удари по енергетичній інфраструктурі, дедалі більше побоювань викликає потенційна блокада Ормузької протоки — ключового маршруту для транспортування нафти.

Іран, який є членом ОПЕК, щодня видобуває близько 3,3 мільйона барелів нафти, з яких понад 2 мільйони барелів експортуються у вигляді сирої нафти та нафтопродуктів. За оцінками експертів та спостерігачів за ринком, резервні виробничі потужності країн ОПЕК і союзників (включаючи Росію) приблизно дорівнюють поточному видобутку Ірану, що теоретично дозволяє компенсувати можливі втрати.

Наголошується, що у разі припинення іранського експорту китайським НПЗ, які є основними покупцями іранської нафти, доведеться шукати альтернативу в інших країнах регіону або серед постачальників російської нафти. Це, у свою чергу, може призвести до зростання вартості фрахту, підвищення страхових витрат для танкерів, зменшення різниці між сортами Brent і Dubai, а також негативно позначитися на прибутковості переробних підприємств, особливо в Азії.

На політичному фронті колишній президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що сподівається на досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, проте додав, що іноді конфлікт неминучий. Він підтвердив підтримку Ізраїлю, але утримався від заклику до зупинення військових дій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання, що майбутня зустріч лідерів G7, яка відбудеться в Канаді, допоможе знайти дипломатичний вихід із ситуації та уникнути подальшої ескалації.

Однак, за повідомленням джерела Reuters, Іран через посередників у Катарі та Омані заявив, що наразі не готовий до переговорів про припинення вогню, поки тривають ізраїльські атаки.

Нагадаємо,раніше ціни на нафту зросли на тлі очікувань інвесторів щодо результатів переговорів між США та Китаєм. Існує надія, що ці домовленості зможуть послабити торговельну напруженість, що своєю чергою позитивно вплине на попит на паливо.